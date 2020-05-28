Hyundai тестирует загадочный внедорожник: появились фото

На улицах американского городка Энн-Арбор, штат Мичиган, замечен таинственный внедорожник от Huyndai в необычном кузове

Редакция портала Road Show стала свидетелями обкатки загадочного внедорожника от Hyundai. Автомобиль пронесся по улицам городка Энн-Арбор, штат Мичиган, США. Авторы фотографий высказали мнение, что южнокорейский автогигант выкатил модель Hyundai Santa Cruz 2022, которая будет выполнена в кузове компактного пикапа.

По форме кузова можно сделать вывод, что Santa Cruz будет основан на кроссовере следующего поколения Hyundai Tucson и, вероятно, будет примерно на 30 сантиметров ниже, чем Honda Ridgeline. В отличие от оригинальной концепции Santa Cruz 2015, серийный пикап будет иметь четыре полноразмерные двери.

Смотрите также в сюжете о том, как продать или купить авто во время карантина:

Santa Cruz также получит угловатый дизайн с большой радиаторной решеткой и обшивкой вокруг колесных арок. Что касается агрегатов, то Hyundai не раскрывает технические детали. Вероятно, новинка получит турбированный четырехцилиндровый двигатель 2.0 (как того требуют экологические нормы) и полный привод.

Hyundai Santa Cruz 2022 Фото: CNET Hyundai Santa Cruz 2022 Фото: CNET Hyundai Santa Cruz 2022 Фото: CNET Hyundai Santa Cruz 2022 Фото: CNET Hyundai Santa Cruz 2022 Фото: CNET Hyundai Santa Cruz 2022 Фото: CNET 1/6

Единственное, что Hyundai поведали, так это то, что Santa Cruz поступит в производство в Алабаме в 2021 году.

Напомним, что ранее эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог. Также в Чехии создали "сумасшедшую маршрутку" для дорог Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться