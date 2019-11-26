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Илон Маск объяснил причину провала Cybertruck: видео

По мнению Илона Маска, стекло Tesla Cybertruck разбилось из-за кувалды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Удары кувалдой по двери стали фатальными для стекла
Удары кувалдой по двери стали фатальными для стекла
Фото: Newsweek

Анонс электропикапа Tesla Cybertruck вызвал небывалый ажиотаж. Но не обошлось без казусов. Самым позорным моментом презентации стала ситуация, когда дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен разбил бронированные стекла электромобиля простым металлическим шариком. Это фиаско закономерно высмеяли в сети наряду с дизайном электромобиля. Но в чем причина провала?

Смотрите, как Илон Маск разбил стекло Cybertruck:

"Это не получилось, так что это даже плюс", – прокомментировал Маск, пытаясь скрыть свое смущение на презентации. Как так получилось, что бронированный Tesla Cybertruck достойно выдержал удары мощной кувалды, но поддался простому металлическому шарику?

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На выходных глава Tesla признался, что инженеры компании обнаружили причину неудачи с бронестеклом. "Нужно было ударить стальным шаром по окну, а затем кувалдой по двери. В следующий раз", – прокомментировал Илон Маск в Twitter.

Непосредственно перед демонстрацией прочности окон фон Хольцхаузен ударил по дверям Cybertruck кувалдой, чтобы показать прочность кузова электропикапа. Эта демонстрация прошла в соответствии с планом и была довольно впечатляющей, поскольку подобные удары повредили бы любую другую машину.

Однако эти удары стали фатальными для стекла – они вызвали микротрещины и окна ослабли. Этого, естественно, генеральный директор Илон Маск ожидал меньше всего. В итоге ему пришлось завершать презентацию на фоне автомобиля с разбитыми стеклами, что было очень неловко.

Видео: Reuters

Однако остается открытым вопрос: если удары по водительской двери действительно ослабили стекло, то почему окно пассажирской двери, которое не подвергались повреждениям, также треснуло?

В любом случае, несмотря на спорный дизайн и не самую удачную презентацию, на следующий день Cybertruck предзаказали 200 тысяч потенциальных покупателей, что можно смело назвать успехом.

Напомним, что ранее новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом. В свою очередь Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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Источник: TechSpot
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