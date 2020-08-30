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Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Сегодня, 14:53

В ходе онлайн-конференции был продемонстрирован принцип работы технологии Neuralink, которая поможет человечеству стать доминирующим видом на Земле

Предприниматель Илон Маск в прошлом году объявил об инновационном телепатическом устройстве Neuralink, которое предложит новый способ взаимодействия с гаджетами, а также позволит совершенно по-новому общаться между людьми. Технология получила название Neuralink. Рабочий прототип устройства Илон Маск показал 29 августа, сообщает The Verge.

В ходе онлайн-презентации на YouTube Илон Маск рассказал об успехах в разработке высокотехнологического нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером за последний год. Причем демонстрация проходила на "живом" примере – Neuralink был вживлен в мозг свиньи Гертруды. С помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов.

На момент демонстрации прошло уже два месяца с момента вживления устройства. Причем свинья уже перенесла две операции: по вживлению и извлечению электродов. И несмотря на две сложнейшие нейрохирургические операции, она выглядела полностью здоровой.

Свинка Гертруда испытала на себе технологии человечества будущего
Свинка Гертруда испытала на себе технологии человечества будущего
Фото: The Verge

Конструкция устройства, к которой подсоединяются электроды для считывания сигналов, сильно изменилась с прошлого года. За это время устройство стало гораздо компактнее, его размер отныне составляет 23х8 мм и выполнено оно в форме монетки. Оно предназначено для размещения на одном уровне с черепом под кожей. Предыдущая версия имела форму небольшого модуля и крепилась за ухом.

Смотрите также в сюжете о том, есть ли разница между женским и мужским мозгом:

"Это похоже на фитнес-трекер Fitbit с крошечными проводами на вашем черепе", — объяснил Маск на презентации.

Устройство Neuralink создается одноименной компанией, основанной Илоном Маском в 2016 году. Изобретателю пришла гениальная мысль – улучшить способ взаимодействия с устройствами. Современные методы связи, такие как набор текста на смартфоне, довольно медленны и составляют около 10 бит в секунду. С другой стороны, компьютеры могут обмениваться с более чем триллионом бит данных в секунду. Маск считает, что, если мы хотим оставаться доминирующей расой на Земле, мы должны устранить это узкое место в коммуникациях.

Размеры Neuralink
Размеры Neuralink
Фото: The Verge

Для этого была разработана технология Neuralink, которая подразумевает имплантацию интерфейса мозг-машина (ИММ), значительно ускоряющие поток информации между компьютерами и нашим мозгом.

Хотя подобные интерфейсы изобретались и ранее, главный вклад Neuralink Company в технологию — тонкие гибкие провода, которые покрыты электродами для регистрации активности мозга. У нитей больше электродов, чем у других систем. То есть, их пропускная способность гораздо выше.

Принцип работы Neuralink
Принцип работы Neuralink
Фото: The Verge

Кроме того, они не наносят такие серьезные повреждения, как жесткие иглы. Однако посторонние предметы в мозге со временем разрушаются, а более мелкие разрушаются быстрее. Один из членов команды на сегодняшней демонстрации сказал, что одной из основных проблем для Neuralink было обеспечение того, чтобы устройство могло работать десятилетиями в агрессивной среде, такой как мозг.

Основная цель проекта – помочь людям с ограниченными возможностями восстановить утраченные функции. Представьте себе, что вы находитесь парализованным в течение многих лет и внезапно можете управлять компьютером с помощью своего разума. Также нейротехнология поможет бороться с зависимостью или депрессией так, чтобы Neuralink переобучал часть мозга, ответственную за возникновение проблем и лечила вас. Однако позже, по замыслу Маска, мы все будем ходить с такими устройствами для взаимодействия с любыми компьютерами со скоростью мысли.

Напомним, ранее Илон Маск назвал украинского конструктора ракет Королева "одним из лучших. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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Источник: The Verge
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