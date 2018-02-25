Илон Маск покинул совет директоров собственной компании

Известная компания OpenAl занимается внедрением искусственного интеллекта в различные технологии и разработки, так же как и вторая компания Илона Маска под названием Tesla.

В конечном итоге владелец двух этих компаний решил покинуть OpenAl, в которую уже вложил свыше 1 млрд долларов, дабы избежать очевидный конфликт. Экс-директор заявил, что спонсировать компанию и помогать в развитии в любом случае не перестанет.

Эксперты предполагают, что Илон Маск нацелил всё своё внимание на более молодую компанию – Tesla. "Инженер будущего", скорее всего, решил разрабатывать искусственный интеллект для автопилотов суперкаров на площадке Tesla.

Предполагается, что в скором будущем человечество сможет обходиться без водителей, так как на замену придут машины, которые самостоятельно смогут довезти до любой точки города. За такие старания можно будет поблагодарить гения искусственного интеллекта – Илона Маска.

Напомним, ранее Илон Маск лично выходил в океан, чтобы попытаться поймать кусок от ракеты. Маск отправился в океан, чтобы лично присутствовать при поимке обтекателя, который должен был спуститься на парафоиле в специальную сеть. Эту деталь специалисты собирались повторно использовать в будущем запуске, потому механизм навигации и математический анализ были проведены тщательно. Но не настолько, чтобы сработать.

Также сообщалось, что SpaceX отложила запуск испанского спутника

О том, какие черные дыры есть в биографии Илона Маска, смотрите на видео ниже:



