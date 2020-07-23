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Илон Маск предлагает транслировать музыку прямо в мозг

Сегодня, 14:01

Компания Илона Маска Neuralink разрабатывает специальный интерфейс, который может передавать музыку прямо в мозг

Компания Илона Маска Neuralink объявила о разработке мозговых имплантатов, которые избавят человечество от необходимости носить наушники. Вторая особенность специальных чипов, внедренных в мозг в том, чтобы помочь людям избавиться от таких заболеваний, как шизофрения и деменция. Ранее в этом месяце генеральный директор Tesla и SpaceX дразнил публику в Twitter загадочной серией постов, где он намекал о разработке некоторой формы слияния человека и компьютера в симбиозе с искусственным интеллектом.

Neuralink был создан техническим предпринимателем еще в 2016 году. Но о самой компании пока мало что известно. За последние четыре года Илон Маск поделился лишь небольшой порцией информации о работе предприятия. В ноябре 2019 года он рассказал Лексу Фридману, что целью Neuralink является разработка интерфейса мозг-компьютер, который мог бы помочь людям с заболеваниями мозга.

Смотрите также в сюжете о том, как наши украинцы реагируют на музыку в маршрутках:

Позже на научном сайте bioRxiv была опубликована статья об интегрированных интерфейсах мозг-машина. В документе описываются первые шаги к высокоскоростным интерфейсам мозг-машина, которые могут помочь людям с неврологическими и моторными расстройствами. Илон Маск заявил, что его чипы Neuralink смогут переучивать зоны мозга, чтобы помочь людям побороть затяжные депрессии.

Расположение имплантов Neuralink в мозге человека
Расположение имплантов Neuralink в мозге человека
Фото: Express

Как видим, главная задача новой технологии – скорее помочь человечеству избавиться от серьезных заболеваний головного мозга, а трансляция музыки без наушников оказалось просто побочным "бонусом".

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По словам Илона Маска, имплантация чипа Neuralink будет такой же простой, как лазерная хирургия глаза. Устройство будет напоминать швейную машину, которая будет буквально "прошивать" мозг и устанавливать чип на определенную глубину для интеграции с нейронами.

Устройство для вживление устройства в мозг человека
Устройство для вживление устройства в мозг человека
Фото: TechSpot

Neuralink уже ставила эксперименты на крысах и обезьянах. По словам Маска, обезьяна смогла управлять компьютером посредством одной лишь мысли – перемещала курсор мыши и открывала веб-страницы. Компания надеется получить одобрение FDA для клинических испытаний на людях уже в этом году. Кроме того, Маск заявил, что два человека с такими имплантатами смогут "общаться телепатически".

Напомним, ранее Илон Маск назвал украинского конструктора ракет Королева "одним из лучших. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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Источник: Express
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