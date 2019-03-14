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Instagram "умер": миллионы пользователей лишились доступа

У пользователей Инстаграм не загружаются фотографии, не ставятся "лайки" и не отображаются Stories

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:44
Инстаграм не работал всю ночь 14 марта
Инстаграм не работал всю ночь 14 марта
Фото: Pixabay

14 марта миллионы пользователей популярной социальной сети в Instagram отмечают, что не могут зайти в свои учетные записи на смартфонах. Ресурс Downdetector демонстрирует глобальный сбой по всему миру: сильнее всего страдают жители США и Европы, также проблемы наблюдаются в Японии, Индии и Малайзии.

Подобное сообщение об ошибке встретили миллионы пользователей

Часть пользователей, которых не выбросило из Instagram, отмечают, что они не могут поставить "лайки" и посмотреть Stories. "У меня не обновляется лента Инстаграм, у меня не загружается лента, не могу поставить лайк", – подобные сообщения от возмущенных пользователей Instagram встречались в рабочих Twitter и Facebook. Правда, последний тоже нестабильно работал в ночь с 13 на 14 марта.

Количество жалоб достигло пика в 3:30 утра 14 марта

После 12 часов дня пресс-служба Instagram заявила, что работа социальной сети восстановлена после сбоя. "Мы вернулись", — говорится в сообщении социальной сети в Twitter.

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Напомним, что в начале марта в работе Instagram тоже происходили сбои. Также Instagram готовят к серьезным изменениям.

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Источник: Akket
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