Интернет разогнали до немыслимой скорости передачи данных

Скорость передачи оказалась настолько быстрой, что способна скачать все видео с Netflix менее чем за секунду

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) в сотрудничестве с экспертами из японской KDDI Research и американской Xtera установили новый мировой рекорд скорости передачи данных. Международная команда смогла достичь скорости передачи данных в 178 терабит в секунду, или 178 миллионов мегабит в секунду. Согласно пресс-релизу UCL, этого достаточно, чтобы загрузить весь каталог Netflix менее чем за секунду.

Подвиг произошел в лаборатории UCL, где исследователи использовали гораздо более широкий диапазон длин волн по сравнению с тем, что обычно используется в оптическом волокне (ширина полосы спектра 16,8 ТГц против 4,5 ТГц).

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Чтобы добиться таких рекордных скоростей, команда разработала новые шаблоны комбинаций сигналов, которые наилучшим образом используют различные свойства света для передачи по оптоволокну. Затем новые технологии были объединены с несколькими усилителями для увеличения мощности оптического сигнала, что позволило добиться безумной скорости.

Разработка оказалась настолько удачной, что ее хоть сейчас можно использовать для развертывания. Причем для модернизации не нужно прокладывать новый оптоволоконный кабель – можно использовать текущие провода, необходимо лишь заменить усилители на более новые.

Напомним, что ранее мобильная сеть 6G показала фантастическую скорость интернета. В то же время в Украине отмечают активное развитие Интернета.

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