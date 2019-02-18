Интернет – в села: в Украине сокращается "цифровой разрыв"

Доступ в сеть на высокой скорости перестал быть признаком мегаполисов

Интернет – в села: в Украине сокращается "цифровой разрыв" 2019-02-18T17:57:00+02:00 Экономика Доступ в сеть на высокой скорости перестал быть признаком мегаполисов

Оптические сети для высокоскоростного интернета в Украине прокладывают в районные центры и небольшие села. Поэтому интернет теперь там не хуже, чем в Киеве или Днепре. Цифровой разрыв между городом и селом сокращается каждый день.

Журналисты "Сегодня" поехали в Полтавскую область, в Великую Багачку. Местная община – среди тех, кто уже перешел на высокоскоростную связь. Съемочная группа проверила, "летает" ли сеть в селах.

Раньше в местной школе сидели по трое за одним компьютером, а теперь два класса одновременно учатся в интернете. Результат теста скорости показал почти 100 мегабит в секунду.

"При низкой скорости такое невозможно. Сейчас скорость максимальная. Думаю, нигде в районе такой нет", – рассказывает учитель информатики Евгений Мельник.

Интернет для занятий – это уже будни обычной сельской школы.

"Учителя тоже обучаются. Принимаем активное участие во всех внедрениях новейших технологий", – говорит начальница отдела образования исполнительного комитета Великобагачанского района Оксана Яценко.

Это опорная школа. Она пока единственная в общине располагает высокоскоростным интернетом. Но до конца 2019 года оптоволокно должны провести во все учебные заведения.

"У нас даже есть призеры областной олимпиады по информационным технологиям", – говорит директор опорной школы Лариса Марченко.

Самый крупный провайдер Багачки – "Укртелеком" – за год провел высокоскоростной интернет в 14 социальных объектов общины. Среди них есть и поселковый совет.

"Это стоило нам одну гривню. Мы попали под акцию "Укртелекома". Нас все полностью устраивает. Внутреннюю разводку мы делали за свои деньги, но подведение, я считаю, очень дорогостоящее. И оно нам обошлось в одну гривню", – рассказывает глава Великобагачанской территориальной общины Юрий Саковский.

Сейчас здесь пользуются интернетом скоростью в 100 мегабит в секунду. До проведения оптоволокна было лишь два мегабита.

"Обновление программ раньше происходило в фоновом режиме, потому что это было долго и не удовлетворяло пользователей. Сейчас все скачивается за считанные минуты", – отмечает начальник общего отдела Великобагачанской территориальной общины Олег Онищенко.

С высокоскоростным интернетом чиновники быстрее делают свою работу.

"Очень много отчетности сейчас подается в режиме онлайн. Это казначейская отчетность, например. Она тоже подключена. Чем лучше работает интернет – тем проще мне работать", – делится впечатлениями главный бухгалтер территориальной общины Наталия Понкаршева.

Глава общины говорит, что интернет также делает население более информированным. А разрыв между городом и селом постепенно исчезает.

"У нас есть село Семеновка, в котором 16 абонентов, на которых претендует уже три провайдера. Это и смешно, и приятно. В села к нам доходит цивилизация", – говорит Юрий Саковский.

В местном "Укртелекоме" говорят, что высокоскоростной интернет – больше не признак больших городов. Жители Великой Багачки могут получить скорость и 200 мегабит в секунду. Такой интернет раньше был доступен только жителям городов-миллионников.

Напомним, ранее сообщалось, что более восьми миллионов украинцев до сих пор не имеют доступа к скоростному интернету, однако государство может стимулировать операторов связи проводить скоростной интернет в небольшие и отдаленные населенные пункты.

Также сообщалось, что Украину понизили в рейтинге скорости интернета.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Интернет – в села: в Украине сокращается "цифровой разрыв"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.