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Кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 2020 дебютирует в кузове хардтоп

Новый кабриолет Corvette разработан со средним расположением двигателя и с жесткой крышей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50

Под конец года дебютировал Chevrolet Corvette Stingray 2020 – первый спортивный автомобиль марки со средним расположением двигателя, а также первый, в котором используется трансмиссия с двойным сцеплением. Более того, это первый кабриолет в модельном ряде Corvette с жесткой съемной крышей, так называемый хардтроп.

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До модели Chevrolet Corvette Stingray 2020 все спортивные кабриолеты "Корвета" использовали мягкие складываемые крыши. Однако в новой модели инженеры решили использовать жесткое покрытие, которое обладает важными преимуществами: тихая кабина, более жесткий кузов и улучшенная безопасность, а также более "чистый" дизайн.

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В стандартную комплектацию входит крыша, окрашенная в цвет кузова, так что со стороны автомобиль выглядит так, будто у него нет съемного верха. Тем не менее Chevy позволяет покупателям выбрать двухцветный верх, окрашенный в Carbon Flash.

Chevrolet Corvette Stingray 2020
Chevrolet Corvette Stingray 2020
Фото: Motor1

Композитная жесткая крыша складывается всего за 16 секунд благодаря шести электродвигателям. Верх можно сложить даже на ходу на скорости до 48 км/ч. По словам Шевроле, электрическая система была использована вместо традиционного гидравлического блока, который использовался в предыдущих кабриолетах Corvette, — это сделано для повышения надежности.

Chevrolet Corvette Stingray 2020
Chevrolet Corvette Stingray 2020
Фото: Motor1

Что касается компромиссов, с которыми обычно приходится сталкиваться в кабриолетах, инженеры приложили все усилия, чтобы свести их к минимуму. С функциональной точки зрения, багажник по-прежнему может вмещать два комплекта клюшек для гольфа, ручную кладь, а также сумку для ноутбука.

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Chevrolet Corvette Stingray 2020 приводит в движение 6,2-литровый двигатель LT2 V8. Силовая установка без турбонаддува развивает мощность до 495 л.с. и 637 нм крутящего момента, но это с условием установки дополнительной выхлопной системы. Без выхлопа выходная мощность падает до 490 л.с. и 630 нм. Двигатель работает с восьмиступенчатой ​​коробкой передач Tremec с двойным сцеплением.

Chevrolet Corvette Stingray 2020
Chevrolet Corvette Stingray 2020
Фото: Motor1

Система Chevrolet Infotainment 3 Plus с 8-дюймовым сенсорным экраном входит в стандартную комплектацию для управления такими функциями, как настройка звука Bose с 10 динамиками, Apple CarPlay, Android Auto, точка доступа Wi-Fi 4G LTE и подключение по Bluetooth. Меломаны смогут дополнительно оборудовать более мощную аудиосистему Bose Performance с 14 динамиками.

Chevrolet Corvette Stingray 2020
Chevrolet Corvette Stingray 2020
Фото: Motor1

Производство 2020 Chevrolet Corvette Stingray начнется в начале следующего года и будет предлагаться в комплектациях 1LT, 2LT и 3LT. Для некоторых международных рынков версии с откидным верхом с правым рулем появятся чуть позже. В США, базовая модель 1LT будет стоить 67 495 долларов, что на 7500 долларов больше, чем начальная цена купе Corvette начального уровня.

Напомним, что ранее Chevrolet Bolt EV 2020 проезжает дальше большинства электромобилей на одном заряде. Также мы рассказывали о ТОП-10 необычных Chevrolet.

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Источник: CNET
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