Кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 2020 дебютирует в кузове хардтоп

Новый кабриолет Corvette разработан со средним расположением двигателя и с жесткой крышей

Под конец года дебютировал Chevrolet Corvette Stingray 2020 – первый спортивный автомобиль марки со средним расположением двигателя, а также первый, в котором используется трансмиссия с двойным сцеплением. Более того, это первый кабриолет в модельном ряде Corvette с жесткой съемной крышей, так называемый хардтроп.

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До модели Chevrolet Corvette Stingray 2020 все спортивные кабриолеты "Корвета" использовали мягкие складываемые крыши. Однако в новой модели инженеры решили использовать жесткое покрытие, которое обладает важными преимуществами: тихая кабина, более жесткий кузов и улучшенная безопасность, а также более "чистый" дизайн.

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В стандартную комплектацию входит крыша, окрашенная в цвет кузова, так что со стороны автомобиль выглядит так, будто у него нет съемного верха. Тем не менее Chevy позволяет покупателям выбрать двухцветный верх, окрашенный в Carbon Flash.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 Фото: Motor1

Композитная жесткая крыша складывается всего за 16 секунд благодаря шести электродвигателям. Верх можно сложить даже на ходу на скорости до 48 км/ч. По словам Шевроле, электрическая система была использована вместо традиционного гидравлического блока, который использовался в предыдущих кабриолетах Corvette, — это сделано для повышения надежности.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 Фото: Motor1

Что касается компромиссов, с которыми обычно приходится сталкиваться в кабриолетах, инженеры приложили все усилия, чтобы свести их к минимуму. С функциональной точки зрения, багажник по-прежнему может вмещать два комплекта клюшек для гольфа, ручную кладь, а также сумку для ноутбука.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 приводит в движение 6,2-литровый двигатель LT2 V8. Силовая установка без турбонаддува развивает мощность до 495 л.с. и 637 нм крутящего момента, но это с условием установки дополнительной выхлопной системы. Без выхлопа выходная мощность падает до 490 л.с. и 630 нм. Двигатель работает с восьмиступенчатой ​​коробкой передач Tremec с двойным сцеплением.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 Фото: Motor1

Система Chevrolet Infotainment 3 Plus с 8-дюймовым сенсорным экраном входит в стандартную комплектацию для управления такими функциями, как настройка звука Bose с 10 динамиками, Apple CarPlay, Android Auto, точка доступа Wi-Fi 4G LTE и подключение по Bluetooth. Меломаны смогут дополнительно оборудовать более мощную аудиосистему Bose Performance с 14 динамиками.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 Фото: Motor1

Производство 2020 Chevrolet Corvette Stingray начнется в начале следующего года и будет предлагаться в комплектациях 1LT, 2LT и 3LT. Для некоторых международных рынков версии с откидным верхом с правым рулем появятся чуть позже. В США, базовая модель 1LT будет стоить 67 495 долларов, что на 7500 долларов больше, чем начальная цена купе Corvette начального уровня.

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