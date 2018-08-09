В Одессе засняли сверхмощный Corvette на иностранных номерах

Сегодня, 05:34

Разгон спорткара до сотни занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч


Фото: instagram.com/carsmirage

Фото: instagram.com/carsmirage

Фото: instagram.com/carsmirage

Фото: instagram.com/carsmirage

В Одесской области засветился заряженный Chevrolet Corvette Z06. Автомобиль долгое время являлся самым мощным и самым быстрым за всю историю модели, но недавно уступил корону новому Corvette ZR1 2018.

Спорткар оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 650 л. с. и с огромным крутящим моментом в 880 Н·м.

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На выбор доступны 7-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. В любом случае разгон до сотни занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Комплектация Corvette Z06 включает адаптивные амортизаторы, а замеченный в Украине авто оснащен еще и опционным пакетом Z07, включающим карбоновый обвес и керамические тормоза Brembo. Учитывая характеристики и комплектацию, цена Chevrolet Corvette весьма умеренная – от $80 тыс. в США.

На фото обращают на себя внимание именные грузинские номера. По слухам, авто принадлежит бизнесмену, который занимается ввозом б/у авто из Америки.

Накануне на дорогах Киева засняли странный Volkswagen T6 без окон и дверей.

Ранее в Киеве засняли купе Lotus Evora S. Спорткар на данный момент является флагманом в модельном рядку марки. Версия S выпускалась с 2011 по 2014 год. Купе Lotus Evora оснащено 3,5-литровым V6 от Toyota Camry. Правда, благодаря механическому нагнетателю мощность выросла до 350 л. с., а максимальный крутящий момент – до 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч. 

Также мы писали, что в Украине засняли кабриолет "Волга" с мотором BMW на литовских номерах

Кроме того, в Украине засняли редкий американский спорткар 80-х. В столице увидели финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год. Такой авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с.
автомобили, спорткар, chevrolet

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ТопЖыр

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