Как избежать перегрева смартфона в жару: советы от Apple

Поскольку на территорию Европы пришла жара, в том числе и в Украину, Apple выпустила срочные рекомендации по уходу за iPhone

Владельцам iPhone следует быть крайне осторожными в палящую жару. Использование смартфона в зной может навсегда испортить его. Сейчас в Украине температура в некоторых регионах достигает 35 градусов в тени, поэтому крайне важно держать свой мобильник вдали от прямых солнечных лучей.

Apple предупреждает пользователей мобильных устройств, что слишком высокая температура может "навсегда сократить срок службы батареи iPhone", сообщает The Sun. Более того, нагрев корпуса может вызвать серьезные проблемы с электроникой внутри смартфона, и дорогие iPhone 11 не являются исключением.

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"Использование устройств iOS в очень жарких условиях может навсегда сократить время автономной работы или привести к изменению в работе устройства", – сообщает служба поддержки Apple. В жаркие дни температура iPhone может легко превысить нормальную рабочую температуру, поскольку активного охлаждения у смартфонов нет. Также стоит понимать, что сам корпус является большим радиатором, рассеивающим тепло, поэтому оставлять смартфон на солнце не рекомендуется. Низкие температуры также могут привести к сокращению срока службы батареи, поэтому не стоит прибегать к радикальным мерам и прятать свой айфон в морозильную камеру для быстрого охлаждения.

Рекомендации от Apple

Apple озвучила несколько рекомендаций о том, чего не стоит делать со своим iPhone в жару.

Запрещено оставлять iPhone в машине под солнцем в жаркий день.

Запрещено оставлять устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.

Запрещено использовать ресурсоемкие приложения в жару: GPS-навигацию или требовательные видеоигры с трехмерной графикой.

Не рекомендуется носить iPhone в плотных чехлах или тесных карманах.

От жары электроника внутри iPhone может перегреться Фото: Unsplash

Кроме того, если вы вдруг почувствуете, что телефон начал нагреваться, немедленно перестаньте им пользоваться или даже выключите. Дальнейшее использование при сильном нагреве может привести к необратимым последствиям в его аппаратной начинке.

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Избегайте использования ресурсоемких приложений в течение длительного времени. Это особенно важно для геймеров, поскольку игровые приложения могут очень быстро нагревать процессор телефона. Телефоны также нагреваются быстрее, если они активно используют мобильный интернет 4G, поэтому лучше использовать Wi-Fi. Также стоит избегать долгой записи видео в 4K. Во время телефонного разговора температура внутри телефона также повышается, поскольку он нагревается от ваших теплых рук. Если ваш телефон станет слишком горячим, он может даже автоматически выключиться, оставив вас без связи, пока не остынет.

Постарайтесь реже использовать фотокамеру в жару Фото: Unsplash

Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций в жару поможет дольше сохранить работоспособность вашего iPhone или любого другого смартфона на Android. Сделайте все возможное, чтобы избежать перегрева смартфона, иначе вы рискуете повредить батарею или внутреннюю электронику мобильного устройства.

Почему тепло повреждает батареи?

Высокие температуры могут привести к необратимому повреждению аккумуляторов. Все потому, что внутри них содержится жидкость и происходят химические реакции. Когда аккумулятор нагревается, химические реакции внутри происходят быстрее, и жидкость внутри начинает испаряться, что повреждает внутреннюю структуру батареи.

Также такой термической процесс может заставить батареи заряжаться со слишком высокой скоростью, что приводит к потере электролитов. Со временем это может даже сократить срок службы батареи и выражаться в потере емкости, уменьшении автономной работы, а в особо плачевных ситуациях сам аккумулятор может даже вздуться. Будьте осторожны!

Напомним, что ранее была найдена неприятная причина быстрой разрядки iPhone. В то же время ученые создали батарею для электромобилей с "вечным" зарядом.

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