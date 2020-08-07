До 35 градусов тепла и никаких дождей: синоптики дали прогноз на 7 августа (карта)

Жарче всего будет в южных областях

В Украине сегодня, 7 августа, сохранится сухая и жаркая погода. Осадков, как уверяют синоптики, в стране не ожидается.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ветер будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура в стране установится на уровне 27-32 градусов тепла. Жарче всего в стране будет в южных, восточных и Днепропетровской областях – там прогреет до 31-36 градусов тепла. А вот в Карпатах будет намного прохладнее – 19-24 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

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