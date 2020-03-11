Как не переусердствовать: 7 распространенных ошибок в ретуши фотографий

Как научиться определять откровенно неудачную обработку и не повторять подобные ошибки в своей работе

Photoshop и другие программы для обработки – лишь инструменты для работы с изображением, использовать которые можно во благо или во зло. Основная задача ретушера в работе с портретными фото включает в себя требования вроде "сделать худее", "убрать морщинки" и не только, однако первостепенная цель – сохранить естественность и индивидуальность модели.

Первый шаг на пути ретушера – научиться определять откровенно неудачную обработку, чтобы не повторять такие ошибки в своей работе. Какие именно? Читайте советы от Depositphotos.

Пристальное внимание к текстуре кожи

Не переусердствуйте с обработкой лица Фото: Depositphotos

Работа над ретушью кожи отнимает больше всего времени и усилий, это первый момент, способный окончательно испортить фото. Внешний вид кожи зависит от массы аспектов: возраст модели, размер пор, тон кожи, наличие веснушек, родинок, морщин. На разных участках тела кожа отличается толщиной волос, от нее по-разному отражается свет.

После неправильной ретуши кожа полностью лишается текстуры, лицо кажется пластилиновой маской. Исчезают поры, размываются волоски, лицо кажется восковым. Важно сохранить нормальную текстуру кожи, поэтому при обработке не стоит спешить, иначе легко перестараться.

Реализм глаз и улыбки

Улыбка должна быть естественной Фото: Depositphotos

Чаще всего новички допускают ошибки при работе над радужной оболочкой глаз и склерой – белки глаз получаются слишком выбеленными, а сами зрачки – чересчур контрастными. Аналогичную ошибку можно совершить в процессе отбеливания зубов для создания идеальной улыбки. Зубы осветляют в меру, не допуская их "свечения" – это нездоровый эффект.

Проблемы с яркостью и контрастностью, некорректный подбор цвета

Осторожнее с подбором цвета Фото: Depositphotos

Следует быть предельно осторожным при работе в приложениях типа Lightroom или Capture One. Бездумное управление ползунками яркости и насыщенности приводит к тому, что фотография оказывается засвеченной. А упор на зеленые и синие тона при обработке портретного фото придаст модели бледный, болезненный вид.

Неприятные последствия может привести за собой корректировка экспозиции. Потеря полутонов и бликов делает фото пустым, оно теряет объем и становится безжизненным. Не круто смотрится излишне насыщенная одежда или трава на фото, но и люди с серыми лицами тоже не вариант. Увеличить насыщенность лучше слегка, предварительно настроив в Photoshop слои. В противном случае всего пара кликов мышкой приведет к тому, что фото будет испорчено и отменить ничего не получится.

Анатомическая недостоверность

Не нарушайте анатомию человека Фото: Depositphotos

Веснушки, родинка над губой или нос с горбинкой делают конкретно этого человека уникальным. При работе над портретами клиентов не стоит убирать какие-то незначительные дефекты внешности – слишком очевидно, что горбинка исчезла и нос внезапно стал прямым. Можно попробовать немного сгладить ярко выраженную кривизну.

Это же правило работает в отношении человеческой фигуры. Интернет переполнен снимками, где возле мужских мускулов гнутся двери, а от женской талии плывет рисунок на обоях или линия горизонта. Чтобы ретушь была качественной, важно не нарушить общую анатомию человека. Контролируйте фон и смотрите, чтобы не исказились линии.

Некорректное кадрирование

Соблюдайте кадрирование Фото: Depositphotos

Еще в момент совершения снимка стоит продумать кадр, чтобы внимание зрителя не акцентировалось на заднем плане или панораме на фоне, а только на лице модели.

Цель снимка лучше уточнить сразу. Это будет работа для выставки, веб-сайта или для семейного альбома? Лучше минимально обрезать фото или не трогать его вообще. Если у клиента возникнет такое желание – пусть он сам креативно обрежет фотографию по своему усмотрению.

Попытки размыть фон

Аккуратнее с эффектом "боке" Фото: Depositphotos

Эффект "боке" или размытого фона часто используется в фотографии и кинематографе. С помощью него создаются глубокие или более динамичные фото, все внимание в которых приковано к объекту. Если пытаться сделать размытие фона при постобработке, а не сразу выставить экспозицию в процессе съемки, ситуация часто выходит из-под контроля. Снимок кажется любительским и неестественным.

Чрезмерное увлечение HDR

Не переусердствуйте с HDR Фото: Depositphotos

Основная задача расширенного динамического диапазона – сделать картинку визуально такой, какой ее видит глаз человека. Побочные действия эффекта: создание резких оттенков и снижение уровня естественного освещения. В любом случае с HDR стоит поэкспериментировать, сделав несколько кадров с ним и без него, оценив полученный результат.

Ретушь всегда отнимает много времени и сил. Если работа над снимком затягивается, не забывайте давать себе небольшие перерывы, чтобы глаза отдохнули. После паузы на фотографию можно взглянуть по-новому, обнаружив проблемные моменты. Не допускайте вышеописанных ошибок, и вы создадите свою лучшую работу!

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