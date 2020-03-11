Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не переусердствовать: 7 распространенных ошибок в ретуши фотографий

Как научиться определять откровенно неудачную обработку и не повторять подобные ошибки в своей работе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:17

Photoshop и другие программы для обработки – лишь инструменты для работы с изображением, использовать которые можно во благо или во зло. Основная задача ретушера в работе с портретными фото включает в себя требования вроде "сделать худее", "убрать морщинки" и не только, однако первостепенная цель – сохранить естественность и индивидуальность модели.

Первый шаг на пути ретушера – научиться определять откровенно неудачную обработку, чтобы не повторять такие ошибки в своей работе. Какие именно? Читайте советы от Depositphotos.

Пристальное внимание к текстуре кожи

Не переусердствуйте с обработкой лица
Не переусердствуйте с обработкой лица
Фото: Depositphotos

Работа над ретушью кожи отнимает больше всего времени и усилий, это первый момент, способный окончательно испортить фото. Внешний вид кожи зависит от массы аспектов: возраст модели, размер пор, тон кожи, наличие веснушек, родинок, морщин. На разных участках тела кожа отличается толщиной волос, от нее по-разному отражается свет.

После неправильной ретуши кожа полностью лишается текстуры, лицо кажется пластилиновой маской. Исчезают поры, размываются волоски, лицо кажется восковым. Важно сохранить нормальную текстуру кожи, поэтому при обработке не стоит спешить, иначе легко перестараться.

Реализм глаз и улыбки

Улыбка должна быть естественной
Улыбка должна быть естественной
Фото: Depositphotos

Чаще всего новички допускают ошибки при работе над радужной оболочкой глаз и склерой – белки глаз получаются слишком выбеленными, а сами зрачки – чересчур контрастными. Аналогичную ошибку можно совершить в процессе отбеливания зубов для создания идеальной улыбки. Зубы осветляют в меру, не допуская их "свечения" – это нездоровый эффект.

Проблемы с яркостью и контрастностью, некорректный подбор цвета

Осторожнее с подбором цвета
Осторожнее с подбором цвета
Фото: Depositphotos

Следует быть предельно осторожным при работе в приложениях типа Lightroom или Capture One. Бездумное управление ползунками яркости и насыщенности приводит к тому, что фотография оказывается засвеченной. А упор на зеленые и синие тона при обработке портретного фото придаст модели бледный, болезненный вид.

Неприятные последствия может привести за собой корректировка экспозиции. Потеря полутонов и бликов делает фото пустым, оно теряет объем и становится безжизненным. Не круто смотрится излишне насыщенная одежда или трава на фото, но и люди с серыми лицами тоже не вариант. Увеличить насыщенность лучше слегка, предварительно настроив в Photoshop слои. В противном случае всего пара кликов мышкой приведет к тому, что фото будет испорчено и отменить ничего не получится.

Анатомическая недостоверность

Не нарушайте анатомию человека
Не нарушайте анатомию человека
Фото: Depositphotos

Веснушки, родинка над губой или нос с горбинкой делают конкретно этого человека уникальным. При работе над портретами клиентов не стоит убирать какие-то незначительные дефекты внешности – слишком очевидно, что горбинка исчезла и нос внезапно стал прямым. Можно попробовать немного сгладить ярко выраженную кривизну.

Это же правило работает в отношении человеческой фигуры. Интернет переполнен снимками, где возле мужских мускулов гнутся двери, а от женской талии плывет рисунок на обоях или линия горизонта. Чтобы ретушь была качественной, важно не нарушить общую анатомию человека. Контролируйте фон и смотрите, чтобы не исказились линии.

Некорректное кадрирование

Соблюдайте кадрирование
Соблюдайте кадрирование
Фото: Depositphotos

Еще в момент совершения снимка стоит продумать кадр, чтобы внимание зрителя не акцентировалось на заднем плане или панораме на фоне, а только на лице модели.

Цель снимка лучше уточнить сразу. Это будет работа для выставки, веб-сайта или для семейного альбома? Лучше минимально обрезать фото или не трогать его вообще. Если у клиента возникнет такое желание – пусть он сам креативно обрежет фотографию по своему усмотрению.

Попытки размыть фон

Аккуратнее с эффектом "боке"
Аккуратнее с эффектом "боке"
Фото: Depositphotos

Эффект "боке" или размытого фона часто используется в фотографии и кинематографе. С помощью него создаются глубокие или более динамичные фото, все внимание в которых приковано к объекту. Если пытаться сделать размытие фона при постобработке, а не сразу выставить экспозицию в процессе съемки, ситуация часто выходит из-под контроля. Снимок кажется любительским и неестественным.

Чрезмерное увлечение HDR

Не переусердствуйте с HDR
Не переусердствуйте с HDR
Фото: Depositphotos

Основная задача расширенного динамического диапазона – сделать картинку визуально такой, какой ее видит глаз человека. Побочные действия эффекта: создание резких оттенков и снижение уровня естественного освещения. В любом случае с HDR стоит поэкспериментировать, сделав несколько кадров с ним и без него, оценив полученный результат.

Ретушь всегда отнимает много времени и сил. Если работа над снимком затягивается, не забывайте давать себе небольшие перерывы, чтобы глаза отдохнули. После паузы на фотографию можно взглянуть по-новому, обнаружив проблемные моменты. Не допускайте вышеописанных ошибок, и вы создадите свою лучшую работу!

Напомним, что ранее мы давали советы по тому, как использовать ночной режим на iPhone 11. Также ранее мы показывали, как включить стильную ночную тему в Viber.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Тейпирование и радиочастотный пилинг: как избавиться от морщин и отеков Найден лучший смартфон для съемок космоса: фото Великолепие Солнца: лучшие фото из космоса Фотографируй как профи: Как овладеть искусством съемки на смартфон Nokia
съемки фотографии лицо ошибки эффект Photoshop ретушь
Реклама

Новости партнеров

"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой

Популярные статьи

Сегодня, 16:04Fun

Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке: фото

Сегодня, 15:04Fun

Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

Сегодня, 12:46Fun

Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

Сегодня, 12:04Wellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

Сегодня, 10:02Шоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

Вчера, 17:34Travel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

Вчера, 17:05Wellness

Как убрать живот за неделю: эффективные методы

Вчера, 15:25Wellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Раскол в семье: Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл на службе в Лондоне

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения

Вчера, 13:10Events

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Вчера, 08:10Техно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Вчера, 07:06Fun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

9 мартаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

9 мартаШоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

9 мартаFun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
"Насиликоненная": Ани Лорак удивила бюстом в тизере нового клипа
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
Можно ли пить повторно вскипяченную воду
Можно ли пить повторно вскипяченную воду
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найкращі рецепти маринаду для шашлику зі свинини та курки
Найкращі рецепти маринаду для шашлику зі свинини та курки
3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок
3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок