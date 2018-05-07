Как преодолеть опасную зависимость от смартфона

Пользоваться гаджетами необходимо вдумчиво, чтобы они не приносили вреда вашей реальной жизни

Зависимость опасна. Фото: pixabay

Официальный представитель Google Дэниел Сиберг разработал несколько простых правил, которые помогают справиться с зависимостью от технологий.

Пользуйтесь гаджетами вдумчиво. Задавайте себе вопрос: "Зачем мне сейчас это нужно?" прежде, чем включить любое электронное устройство. По словам эксперта, мы часто включаем устройства по инерции. "Например, утром, едва открыв глаза, я залезал в телефон, чтобы проверить новости. Но зачем погружаться в информационный поток до того, как хотя бы почистить зубы? Дайте себе время проснуться и настроиться на грядущий рабочий день",

- рекомендует эксперт.

Не берите телефон в спальню. Телефонам и другим гаджетам не место в спальне. Если есть крайняя необходимость в будильнике – используйте гаджет только с этой целью. Свет от электронных устройств раздражает рецепторы сна, и момент засыпания удаляется.

Не кладите телефон на стол, когда едите. Когда вы потребляете пищу, постарайтесь держать гаджет в кармане или сумочке. Так вы услышите, если вам звонят, но, одновременно, сможете спокойно наслаждаться общением и едой, а не прилипать к экрану.

Фильтруйте информацию. Прежде чем опубликовать какую-то информацию о своей жизни в социальных сетях, подумайте, кто ее прочитает. Представьте, что вы встретили всех тех людей, кто находится у вас "в друзьях". Рассказали бы вы эту новость им лично?

Выключайте телефон. Придя домой с работы, выключите телефон хотя бы на час. Близкие не видели вас целый день. Побудьте с ними время, ни на что не отвлекаясь.

О том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы, смотрите на видео ниже: