В Индии девушку убил гаджет

Сегодня, 02:01

Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках

фото Daily Mail
фото Daily Mail

В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора.

Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.

Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка.

В результате взрыва она потеряла сознание.

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Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.

Ранее мы писали, что жительница Доминиканской Республики погибла от удара током после того, как прикоснулась к смартфону. По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился, и девушка получила удар электрическим током. Полиция проводит расследование случившегося.

Также напомним, что новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване.
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Источник:

The Daily Mail

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