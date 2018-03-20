В Индии девушку убил гаджет

Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках

В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора.

Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.

Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка.

В результате взрыва она потеряла сознание.

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Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.

Ранее мы писали, что жительница Доминиканской Республики погибла от удара током после того, как прикоснулась к смартфону. По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился, и девушка получила удар электрическим током. Полиция проводит расследование случившегося.

Также напомним, что новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване.