Как выглядит вечность: игру GTA V загрузили по модему

Игрок не поленился потратить больше месяца времени на загрузку игры

Слова модем и Dial-Up стаи почти забытыми в наше время. А ведь до повсеместного распространения широкополосного интернета, именно через такой тип подключения мы выходили в интернет более 15 лет назад. Скорость была крайне медленной, но для веб-серфинга хватало. Один энтузиаст под псевдонимом John Glasscock решил вспомнить "молодость" и подключиться к интернету через "Диал-Ап" и что-нибудь скачать.

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Но просто скачать файлик ему было не интересно. Поэтому для эксперимента он решил скачать игру GTA V на PlayStation 4 через PSN Store и посмотреть, сколько времени это займет. Весь эксрперимент он демонстрировал на своем YouTube-канале.

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Сама игра весит около 25 гигабайт. Остальные 45 — это мультиплеер. И вот на скачивание одиночной версии игры при скорости 54 килобайт в секунду у него ушло около 1100 часов, то есть 45 дней беспрерывного скачивания.

Напомним, что ранее PlayStation 5 раскрыла свои возможности. А также были найдены доказательства того, что Red Dead Redemption 2 выпустят на компьютере.

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