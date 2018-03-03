Какую реальную опасность несут забавные тесты в социальных сетях

Предоставление рекламодателям ваших данных, из-за чего вы будете получать нежелательную и назойливую рекламу – это только начало

Скользя взглядом по страницам соцсетей, читая посты знакомых и незнакомых, участвуя в жарких дискуссиях, каждый из нас встречал страницы с бесплатными тестами, результаты которых генерируются на основе информации на страницы в социальной сети.

Крайне соблазнительно узнать, как ты будешь выглядеть в 70 лет или кто в твоем списке милашек и стерв? Отчего болит твоя душа и на какую породу собак ты похож? А всего лишь нужно нажать на кнопку "Предоставить доступ к странице" — и получишь результат. Но ничто на земле не бывает бесплатно — вряд ли люди сидят и за так придумывают, чем вас развлечь.

Веселые тесты в фейсбуке вроде "Какая ты принцесса Диснея" и "На кого из знаменитостей ты похожа" не просто выдают довольно сомнительные результаты, но и собирают приватную информацию о пользователях. Приложение получает полный доступ ко всем данным на фейсбуке — возраст, пол, список друзей, адрес электронной почты, геолокацию, публикации в хронике и все фотографии. Причем все это — бесплатно и навсегда, с возможностью хранить эту информацию где угодно и кому угодно передавать.

Однако многие пользователи недоумевают: секретов в фейсбуке не храню, тогда что мне с этого? Самое безобидное — предоставление рекламодателям ваших данных, из-за чего вы будете получать нежелательную и назойливую рекламу по всем возможным каналам. И самое неприятное — предоставление банкам вашей личной информации, которую они используют для оценки вашей платежеспособности. Кроме того, ваши фотографии потом могут оказаться совсем не там, где вы ожидали их увидеть.

Вполне возможно, что ваша фотография может потом оказаться в не самом подобающем месте, а владелец сервиса сошлется на договор — вы ему дали право использовать изображения где угодно, в том числе для рекламы этого самого сервиса. Но и это еще не все неприятности.

Эти данные могут быть использованы дальше для фишинга, злоумышленники могут рассылать письма от его имени человека, данные которого утекли, допустим его родственникам, коллегам, руководителю. И если раньше злоумышленники тратили месяцы для сбора подобной информации, то тут мы предоставили ее сами.

Чтобы все исправить, нужно закрыть доступ к приложению в настройках соцсетей — правда, сервис не гарантирует, что ваши данные оттуда окончательно исчезнут. Специалисты по безопасности настаивают: если не терпится узнать, кто вы из "Зачарованных", заведите вторую страницу и оставьте там самый минимум персональных данных в информации о себе. А если захочется поделиться результатами, сделайте скриншот и его опубликуйте в своей ленте.

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