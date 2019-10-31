Kia показала великолепный дизайн модели Optima 2020: фото

Автопроизводитель дразнит публику сногсшибательными фотографиями Kia Optima 2020

Kia Optima 2020 получит роскошный дизайн Фото: CNET

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors Corporation готовит автомобиль с дизайном, который, судя по тизерным снимкам, вырвался далеко вперед по сравнению с другими именитыми марками. Новое детище компании Kia Optima 2020 выглядит просто великолепно даже на неполных фотоснимках, которыми автопроизводитель дразнит публику.

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Фотографии были опубликованы на официальной странице Hyundai Motor Group, которой, как известно, принадлежит марка Kia. На рынке Южной Кореи модель известна как Kia K5, а для глобального рынка – Optima. Несмотря на то, что Optima построена на базе Hyundai Sonata, Kia решила удивить публику роскошным дизайном седана в модификации 2020 года.

Большая часть снимков намеренно затенена, чтобы подогреть интерес публики к новинке, но по ним уже можно заметить важные отличия новой модели. В первую очередь Kia Optima 2020 привлекает внимание новой формой передних светодиодных фар, которые больше напоминают вытянутую латинскую букву Z. Также стоит отметить обилие плавных линий, которые формируют пулеподобный дизайн, придающий ей спортивный и в то же время элегантный вид.

Kia Optima 2020 Фото: CNET

От передних стоек до нижнего кромка заднего стекла тянется тонкая хромированная полоска, похожий элемент и в прежней генерации модели является ее фирменной чертой. Задние фонари объединены в сплошную узкую полоску, которая тянется по всей длине багажника и плавно переходит в вертикальные стопы. На самом багажнике можно заметить небольшой декоративный спойлер, подчеркивающий спортивный характер седана.

Интерьер Kia Optima 2020 Фото: CNET

Интерьер тоже подвергнут значительным изменениям. Эскиз внутреннего дизайна показывает отсутствие традиционного селектора передач в пользу новомодной вращающейся ручки. Два экрана формируют большую часть приборной панели автомобиля, где цифровой щиток приборов объединен с центральным экраном информационно-развлекательной системы.

Kia не сообщает, когда будет представлена Optima 2020. Вероятнее всего это случится в январе следующего года.

Напомним, что ранее BMW заявила, что Mini Cooper EV поступит в продажу по предельно низкой цене. В то же время в Японии представили самый красивый водородомобиль – Toyota Mirai.

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