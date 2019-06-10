Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

Пикап Rivian R1T будет делиться зарядом с другими электромобилями

Rivian R1T протянет "руку помощи" Фото: The Verge

Электромобили – это самый экологически чистый вид транспорта, но покорить им дороги общего пользования мешают две вещи: стоимость аккумулятора и низкая автономность батареи. Пока Илон Маск не придумал, как снизить стоимость батарей, конкурент в лице пикапа Rivian R1T уже решил вторую проблему с низким зарядом аккумуляторов оригинальным способом.

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Глава компании Роберт Скэриндж дал интервью изданию The Drive, в котором рассказал об особенностях пикапа с электродвигателем. По его словам, владельцы электро-пикапа полностью будут защищены от ситуаций, когда аккумулятор может внезапно разрядиться.

Rivian R1T смогут подзаряжать друг друга Фото: AutoNews

По замыслу инженеров, автомобили вроде Rivian R1T будут "воровать" заряд у других электромобилей. Хотя специалисты это интерпретируют иначе – это "рука помощи" тем водителям, у которых не осталось заряда доехать до ближайшей станции подзарядки, и транспорт сможет запитать батарею другому электрокару в экстренной ситуации.

Салон Rivian R1T Фото: Autogeek

Также, чтобы уберечь владельцев от неловких ситуаций на дорогах и увеличить дальность поездок, компания добавила возможность установки в багажные отделения под капотом автомобиля дополнительные аккумуляторы.

Багажник Rivian R1T можно использовать для дополнительных батарей Фото: AutoNews

Электрокар Rivian R1T был представлен в 2018 году и вскоре будет готов запущен в серийное производство. Хотя Илон Маск уже успел обозвать электрические пикапы конкурентов "детскими игрушками".

Напомним, что ранее автопилот Tesla обвинили в убийстве людей. В свою очередь Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

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