Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

Пикап Rivian R1T будет делиться зарядом с другими электромобилями

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:51
Rivian R1T протянет "руку помощи"
Rivian R1T протянет "руку помощи"
Фото: The Verge

Электромобили – это самый экологически чистый вид транспорта, но покорить им дороги общего пользования мешают две вещи: стоимость аккумулятора и низкая автономность батареи. Пока Илон Маск не придумал, как снизить стоимость батарей, конкурент в лице пикапа Rivian R1T уже решил вторую проблему с низким зарядом аккумуляторов оригинальным способом.

Смотрите также в сюжете о том как Tesla строит завод в Китае:

Глава компании Роберт Скэриндж дал интервью изданию The Drive, в котором рассказал об особенностях пикапа с электродвигателем. По его словам, владельцы электро-пикапа полностью будут защищены от ситуаций, когда аккумулятор может внезапно разрядиться.

Rivian R1T смогут подзаряжать друг друга
Rivian R1T смогут подзаряжать друг друга
Фото: AutoNews

По замыслу инженеров, автомобили вроде Rivian R1T будут "воровать" заряд у других электромобилей. Хотя специалисты это интерпретируют иначе – это "рука помощи" тем водителям, у которых не осталось заряда доехать до ближайшей станции подзарядки, и транспорт сможет запитать батарею другому электрокару в экстренной ситуации.  

Салон Rivian R1T
Салон Rivian R1T
Фото: Autogeek

Также, чтобы уберечь владельцев от неловких ситуаций на дорогах и увеличить дальность поездок, компания добавила возможность установки в багажные отделения под капотом автомобиля дополнительные аккумуляторы.

Багажник Rivian R1T можно использовать для дополнительных батарей
Багажник Rivian R1T можно использовать для дополнительных батарей
Фото: AutoNews

Электрокар Rivian R1T был представлен в 2018 году и вскоре будет готов запущен в серийное производство. Хотя Илон Маск уже успел обозвать электрические пикапы конкурентов "детскими игрушками".

Напомним, что ранее автопилот Tesla обвинили в убийстве людей. В свою очередь Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украину будут централизованно ввозить подержанные Hyundai и KIA Tesla выпускает "загадочный" пикап: Илон Маск озвучил цену Украинцы стали активнее покупать новые авто: названы самые популярные марки мая Запас хода до 300 км: в Украине показали новый электрокроссовер
батареи автомобили аккумулятор электромобили Илон Маск зарядная станция
Источник: Hi-News
Реклама

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

Вчера, 20:32Психология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Украинская Кончита: бородатая Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

7 июняТехно

Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июняСтиль

Она идеальна: Кейт Миддлтон в белом пальто пришла на конный парад

7 июняШоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

7 июняFun

Тайна снежного человека раскрыта: ФБР показало фото

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Пугачева сделала
Пугачева сделала "пророчество", какой станет ее дочь через 5 лет
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь