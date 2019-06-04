Tesla выпускает "загадочный" пикап: Илон Маск озвучил цену

Бизнесмен уверен, что эктрогрузовик должен быть "доступным"

Илон Маск. Фото: AFP

Основанная Илоном Маском Tesla, которая заблокировала ряд функций в самых дешевых Model 3, выпустит свой электрифицированный пикап. По словам Маска, этот пикап "просто не может быть недоступным", а потому будет стоить дешевле 50 000 долларов, пишет Electrek.

"Мы не хотим, чтобы он был действительно дорогим. Я думаю, что стоимость должна начинаться с менее чем 50 000 долларов. То есть максимальная начальная цена – 49 000 долларов. В идеале — меньше... Будут более дорогие версии грузовика, но вы должны иметь возможность получить действительно отличный грузовик за 49 000 долларов", – сказал Маск.

По данным издания, если заявленная цена не повысится к моменту выхода машины на рынок, грузовик Tesla оставит далеко позади ближайших конкурентов, к примеру, автомобиль Rivian r1t.

Хотя пикап Tesla должны представить уже в 2019 году, о его внешности остается только догадываться. "Это должно быть невероятно функционально с точки зрения дизайна, и выглядеть он должен потрясающе — но он не будет похож на обычные пикапы. Он будет выглядеть как будто из научно-фантастических фильмов", — говорил Маск.

Тизер дизайна пикапа Tesla

Ранее глава Tesla Илон Маск публиковал в своем блоге некоторые технические подробности касательно пикапа. Вероятно, он по умолчанию получит двухмоторное исполнение, а также подвеску, которая сможет самостоятельно адаптироваться к нагрузке. Представить пикап Tesla должны уже этим летом, но купить его можно будет, скорее всего, в 2020 году.

Напомним, ранее Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет.

При этом Tesla строит завод в Китае:

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