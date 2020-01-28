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Коронавирус может помешать презентации смартфонов Xiaomi

Китайский производитель рассматривает возможность провести презентацию Xiaomi Mi 10 онлайн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Xiaomi Mi 10 презентуют "по-другому"
Xiaomi Mi 10 презентуют "по-другому"
Фото: Gizchina

Флагман Xiaomi Mi 10 официально должен был быть дебютирован в первом квартале 2020 года. Однако эпидемия коронавируса в Китае повлияла на отмену многочисленных международных событий по всей стране. Например, недавно был "заморожен" киберспортивный турнир по League of Legends, та же участь может затронуть презентацию нового флагмана Xiaomi, сообщает GizChina.

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Как сообщает инсайдер Xiaomishka в Twitter, китайская компания будет рассматривать вопрос, отменить ли конференцию по запуску Xiaomi Mi 10. Дело в том, что собрание огромного количества людей на презентацию может поставить под угрозу их здоровье, а Xiaomi рисковать не хочет. Вместо нее китайский производитель решает провести онлайн-трансляцию, которую можно смотреть по всему миру, не подвергая риску зрителей.

Пока информация не подтверждена самой Xiaomi. Поэтому в преддверии мероприятия напомним, что будущий главный флагман 2020 года Xiaomi Mi 10 получит 6,5-дюймовый OLED экран с частотой обновления 120 ГЦ, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 GPU. Оперативной памяти в устройстве будет внушительные 12 ГБ, а встроенный накопитель будет увеличен до 512 ГБ (UFS 3.0). Также новинка получит квадрокамеру: 108 МП, 48 МП, 12 МП и 8 МП с телеобъективом и широким углом обзора, OIS, гибридным автофокусом и светодиодной вспышкой. Запитает всю начинку аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов. В то же время Xiaomi готовит смартфон Black Shark 3 с 16 ГБ оперативной памяти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Gizchina
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