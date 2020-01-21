Вспышка смертельного вируса в Китае: что нужно знать

/ Фото: Reuters

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21 января стало известно, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Видео: Reuters

Задача комитета – установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, а также выработать рекомендации по борьбе с вирусом. По последним данным, число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, составляет 217 человек. Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них четверо умерли.

Все, что известно о вспышке неизвестной ранее пневмонии в Китае, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Все началось на рыбном рынке

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — он из так называемой семьи коронавирусов, вызывающих простуду. Некоторые из них быстро лечатся, зато другие смертельно опасны, однако коронавирус 2019-nCoV относится как раз ко второй группе: 7 января в Китае скончался первый инфицированный пациент.

Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

А началось все на рыбном рынке китайского города Ухань в провинции Хубэй. Еще недавно здесь торговали рыбой, морепродуктами, курятиной — и даже экзотическими для нас летучими мышами и змеями.

"Мы можем утверждать наверняка, что инфекция пошла из местного рыбного рынка," — заявил Фенг Зиян, директор Китайского центра контроля и предотвращения болезней.

Теперь здесь закрыты палатки и валяется пустая тара. Все продезинфицировали специалисты в защитных костюмах биологической угрозы. Именно на рыбном рынке, считают эксперты, неизвестный науке вирус подхватил 41 человек. Все больные продавцы и покупатели жаловались на лихорадку и проблемы с дыханием. По данным на 17 января, семеро инфицированных больных находились в тяжелом состоянии.

Еще одну инфицированную женщину нашли в Таиланде 14 января.

"Люди не должны паниковать. Все под контролем. Даже имея один подтвержденный случай, мы будем заботиться о всех потенциальных пациентах, чтобы избежать распространения болезни", — уверяет Анутин Чарнвираку, министр здравоохранения Таиланда.

К сожалению, Таиландом не ограничилось, и вирус пополз дальше.16 января власти Японии подтвердили первый случай заболевания новым видом коронавируса: анализ дал положительный результат у гражданина Китая, который приехал в Японию из Уханя.

Уже 21 января правительство Японии провело экстренное совещание под председательством премьер-министра Синдзо Абэ в связи с угрозой распространения вспышки новой пневмонии в Стране восходящего солнца.

Было принято решение усилить контроль за прибывающими во все международные аэропорты и морские гавани, сообщает информационное агентство Киодо. Лечебным учреждениям было дано указание обращать особое внимание на все случаи пневмонии с непонятной симптоматикой. Особую тревогу госчиновников вызывает то, что в связи с широко отмечаемым в КНР Новым годом по лунному календарю в Японию традиционно приезжают многочисленные туристы из Китая.

Вирус оказался опаснее, чем предполагали

Видео: Reuters

Тревожные новости поступили 20 января, когда стало известно, что новый вирус, вызвавший эпидемию в Китае, стал еще опасней: по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, коронавирус может передаваться от человека к человеку. Представитель комиссии Чжун Наньшань подтвердил, что два случая заражения в китайской провинции Гуандун были вызваны передачей вируса именно таким образом.По данным китайских СМИ, также заразились и медработники.

Кроме того, уже на следующий день стало известно, что в Китае умер четвертый инфицированный человек. На официальном сайте городского комитета Уханя по вопросам охраны здоровья сообщается, что четвертым умершим стал 89-летний мужчина, у которого симптомы нового коронавируса были зарегистрированы еще 13 января. Через пять дней, 18 января, он был доставлен в больницу с серьезными проблемами с дыханием и умер 19 января.

Между тем, эпидемия перекинулась на китайский Шанхай, где 21 января был зарегистрирован второй случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV .Еще четверо с подозрением на это же заболевание пока что находятся под наблюдением врачей. Об этом говорится в заявлении городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Вирус был диагностирован у прибывшего из города Ухань (центральная провинция Хубэй) 35-летнего местного жителя, который 16 января обратился в больницу с симптомами простуды. Тесты на пневмонию нового типа проводились в одной из шанхайских лабораторий. В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, угрозы для его жизни нет. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением врачей.

Украина не готова к эпидемии

Как рассказала сайту "Сегодня" врач-инфекционист Инна Андрусович, Украина не готова к новому коронавирусу из Китая.

"В Украине нет возможности диагностировать подобный коронавирус. Для этого нужны дорогостоящие реагенты, диагностика. Только по симптомам его не определить. Поэтому вспышка вирусной пневмонии в Тернопольской области может оказаться намного опасней", – прокомментировала Инна Андрусович.

Коронавирус, обнаруженный в Китае, очень быстро развивается. Сначала он может напоминать грипп с очень высокой температурой. Но буквально за три дня вирус может привести к смерти, отмечает инфекционист.

"Вирусные пневмонии опасны тем, что они очень быстро развиваются. Если человек остается дома и все три дня сбивает температуру, то на четвертый день, когда человек попадет в стационар, врачи могут только развести руками, потому что очень быстро развивается гипоксия", – добавляет Инна Андрусович.

По словам врача, при признаках гриппа лучше сразу обращаться к врачу и не запускать заболевание – особенно сейчас. Также стоит воздержатся от поездок и путешествий в страны Азии.

Между тем, в Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Как рассказали в Госпотребслужбе, вирус птичьего гриппа выявлен в Винницкой области, на промышленном предприятии "Хутор".

На предприятие в Винницкую область отправлена группа быстрого реагирования, также там начала свою работу чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

Эксперты должны утвердить пределы неблагополучной зоны и зоны наблюдения и принять решение об утилизации всей птицы на подвергшемся заражению предприятии (речь идет о 98 тысячах голов).

Тем временем пресс-служба компании группы МХП, которой принадлежит предприятие "Хутор", сообщили, что угрозы вспышки гриппа птицы нет. На птицефабриках придерживаются всех необходимых мер биобезопасности.

"Мы принимаем все необходимые меры по недопущению вспышек заболевания на птицефабрике, расположенной в Винницкой области, и следим за решением заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора", – пояснили в компании.

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