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Коронавирус заставил YouTube "испортить" видео европейцам

В Европе попросили YouTube и Netflix снизить качество видеотрансляций с "высокого" до "низкого"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:02

Бушующий в странах Европы коронавирус ударил не только по экономике, но и сильно повлиял на промышленность и даже интернет. Поскольку большинство европейцев вынуждены сидеть дома из-за карантина, многие перешли на удаленный режим работы. Так как "домашняя" работа зачастую оказывается незапланированным отпуском, многие пользователи все чаще начали проводить время за YouTube и Netflix, что вызвало сильную нагрузку на сети из-за увеличенного объема трафика. Сообщает Reuters.

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Еврокомиссар внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к потоковым интернет-сервисам с просьбой снизить качество видео и все для того, чтобы избежать проблем с интернет-соединением. В частности, он предложил снизить качество трансляций и демонстрировать контент низкого качества (SD), отказавшись от высокого (HD). Такая мера, по его мнению, должна "разгрузить" линии связи и позволит избежать задержек.

Смотрите также в сюжете о том, как страны мира борются с пандемией коронавируса:

Видеохостинг YouTube подчинился рекомендациям и перевел показ видео в режим пониженного качества по умолчанию. Конечно, у пользователей остается возможность просмотра видеоконтента в высоком качестве – достаточно изменить параметр в настройках.

Netflix начал сопротивляться, уверяя, что в своей работе они используют адаптивную технологию, которая регулирует качество видеопотока исходя из загруженности сети. Также сервис привел аргумент, что законы ЕС запрещают интернет-провайдерам регулировать и контролировать работу ресурсов с развлекательным контентом.

Напомним, что ранее коронавирус ударил по Facebook и Instagram, в результате чего упало качество видео. Также мы составляли список ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Reuters
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