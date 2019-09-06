Космическая сумма: владелец видео с высадкой на Луну сказочно разбогател
Лот представляет собой катушку 2-дюймовой пленки Ampex длиной 2 часа и 24 минуты с оригинальной записью высадки на Луне 1969 года
На аукционе "Сотбис" продали лот с оригинальными записями высадки на Луне с миссии "Аполлон-11" за 1,8 миллиона долларов. Оригинальные пленки принадлежали стажеру NASA Гэри Джорджу, который приобрел их в 1976 году на аукционе "Кристис". В итоге, на продаже ценного лота Джордж разбогател в 8 тысяч раз, сообщает TechCrunch.
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Лот представляет собой катушку 2-дюймовой пленки длиной 2 часа и 24 минуты. Ценности видеозаписям прибавляет знаменитая историческая фраза Нила Армстронга, сказанная во время высадки на Луне: "Это один маленький шаг для человека и гигантский прыжок для всего человечества".
Кадры были записаны 20 июля 1969 года. Историческое событие записывалось дистанционно с Земли камерой, заранее закрепленной снаружи спускаемого аппарата "Орел" (Eagle). Таким образом спуск Нила Армстронга на Луну был действительно первым запечатленным моментом в своем роде.
Камера, которая позже была отсоединена и установлена на штатив для съемки других видов деятельности на поверхности. Скорость передачи составляла 10 кадров на секунду по антенне LM с высоким коэффициентом усиления в обсерваторию "Паркс" в Австралии. Там они были скопированы на широкоформатные видеокассеты с катушек, а затем повторно переданы в Хьюстон, где они были записаны на 2-дюймовую видеокамеру Quadruplex на пленку Ampex VR-660B.
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К сожалению, оригинальные австралийские пленки были перезаписаны с целью экономии и использовались для других целей. Таким образом копия видеозаписи на пленках Ampex осталась единственной, которая сохранила момент прилунения и высадки на Луну миссии "Аполлона-11".
Напомним, что ранее космический военный самолет X-37B побил рекорд на орбите. В то же время электромобиль Tesla облетел Солнце.
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