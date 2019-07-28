На луну и обратно: как программа "Аполлон" изменила культуру Земли
Высадка на единственный спутник Земли 50 лет назад вдохновила музыкантов и ученых. А люди до сих пор не верят, что она была
Полвека назад, 20 июля 1969 года, человек впервые ступил на поверхность Луны. О желании послать одного из нас на единственный естественный спутник Земли президент США Джон Кеннеди впервые заявил в сентябре 1962 года на стадионе университета Рейс.
"Мы решили лететь на Луну! Не потому что это легко, а потому что это сложно!" — заявил он тогда перед 35 тысячами своих соотечественников.
После этих слов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило беспрецедентное финансирование. Например, только в 1966 году на космическую программу из федерального бюджета США выделили рекордные 4,4%. Тогда это было всего 5,9 млрд долларов, но с учетом инфляции в пересчете на сегодняшние деньги это больше 43,5 млрд долларов! Таких денег NASA не получало ни до, ни после. В итоге за три года, в рамках программы "Аполлон", люди побывали на Луне шесть раз. Однако первый полет, которому на днях исполнилось 50 лет, повлиял не только на отношения человека и космоса. Он изменил культурный ландшафт нашей планеты.
Впечатлившись подвигом Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина, которые первыми ступили на Луну, музыканты, режиссеры, писатели и художники регулярно используют мотив высадки на спутник Земли в своих работах.
Кино: лунный глаз, пластилин и Горски
Подсчитать количество фильмов, связанных с лунной экспедицией, — та еще задача. Их только документальных за 50 лет сняли больше двадцати. А в этом году, к юбилею, сняли уже три "документалки". Назвать точное количество художественных фильмов не берется вообще никто, ведь делать их начали задолго до самой высадки. В 1902-м Жорж Мельес снял 13-минутное "Путешествие на Луну". Фильм считается первой лентой на эту тему и одним из безусловных шедевров раннего кинематографа — сцена с попаданием снаряда в глаз Луне давно стала хрестоматийной.
О самой программе "Аполлон" снято тоже много. Здесь есть и историческая драма "Аполлон-13" с Томом Хэнксом в главной роли, и короткометражный пластилиновый мультик "Пикник на Луне", и даже австралийская комедия "Тарелка", где различия между жителями Австралии и США подаются через отношения к историческому событию. А вот в мрачном супергеройском фильме "Хранители" в высадке на Луну участвует сверхчеловек Доктор Манхэттен. К слову, в фильме используется и старая "лунная" байка: якобы после эпохальной фразы "Это маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества" Нил Армстронг добавил — "Удачи, мистер Горски". По легенде, будучи еще мальчиком, Армстронг случайно услышал, как его соседка миссис Горски кричит мужу: "Оральный секс? Ты получишь его только после того, как соседский пацан высадится на Луну!". Если же говорить о последних фильмах, то нельзя обойти стороной ленту лауреата "Оскара" Дэмьена Шазелла "Первый человек", которая посвящена жизни Нила Армстронга.
Музыка: майор, MTV и мюзикл
Негласным гимном прилунения в 1969 году считается хрестоматийный хит Дэвида Боуи Space Oddity, выпущенный в свет за 4 дня до миссии. Несмотря на то что по официальной версии Зигги Стардаст вдохновлялся вовсе не "Аполлоном", а фильмом "Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика, сам автор позже не раз соглашался, что "всеобщая истерия вокруг полета на Луну косвенно повлияла и на приключения майора Тома" (героя песни). Другие музыкальные небожители, британская рок-группа Pink Floyd, поступили еще круче. Получив заказ от ВВС, группа 20 июля 1969 года в прямом эфире семь с половиной минут импровизировали для десятков тысяч телезрителей, которые смотрели прилунение. Годы спустя эта пьеса была записана под названием Moon Head ("Лунная голова"), и сейчас многими критиками считается наиболее недооцененной вещью "Флойдов" и прогрессивного рока в целом. Ах да, их альбом Dark Side of The Moon к Луне и миссии "Аполло", как считают многие, отношения не имеет — это просто метафора.
В 80-х, 90-х и нулевых история с полетом на Луну продолжала вдохновлять, например, телеканал MTV долгое время в качестве своего "Оскара" использовал статуэтку Нила Армстронга с флагом, музыканты-электронщики создавали сотни ambient-пьес, а суперзвезды A-ha, Rammstein и другие охотно воссоздавали в своих видеоклипах путешествие на спутник Земли. Даже мюзиклу нашлось место — в 2007 году в Британии поставили "Высадку на Луну", которая до сих пор пользуется успехом.
Apollo: мощности и будущее программы
Однако влиянием на культуру высадка на Луну не ограничилась. Являясь научной программой, "Аполлон" повлиял, конечно, и на технический прогресс. Технологии, которые применялись тогда в NASA казались чем-то из будущего, однако сегодня даже не верится, что с такими мощностями удалось пролететь почти 385 тыс. км. На борту "Аполлона-11" стоял компьютер Apollo Guidance Computer, в оперативной памяти которого помещалось... 32 тыс. бит, или 2048 слов. Чтобы почувствовать разницу, можно сравнить эти цифры с характеристиками современных мобильных телефонов. Например, у современных смартфонов оперативная память может достигать 4 гигабайт. То есть они более чем в миллион раз мощнее "лунного" компьютера. Та же ситуация и с памятью на жестких дисках — на некоторых нынешних телефонах помещается в 7 млн раз больше!
Впрочем, ценность лунной программы и ее всех достижений со временем становятся менее заметными. Несмотря на то что США планирует вернуться на Луну в ближайшем десятилетии, а ставший уже культовым Илон Маск каждый год отправляет в космос все более совершенные ракеты, подрастающее поколение не хочет быть астронавтами. По данным американских социологов из компании Harris Poll, подростки, например, в США и Великобритании в будущем хотят, скорее, вести влог на Youtube, чем летать в космос.
Обман: фобия режиссера и готовность к недоверию
Лунное видео вдохновляло не только создателей кинофильмов и музыкальных композиций, но и авторов одной из самых известных в мире теорий заговоров. Даже после того, как NASA опубликовало несколько тысяч фотографий с лунных экспедиций и показало общественности почти 400 килограммов лунных образцов, нашлись те, кто верит, что это была удачная голливудская постановка. История эта не раз оказывалась и на большом экране. Например, в фантастической драме "Интерстеллар" детей в американских школах учат, что высадка на Луну была чистой воды выдумкой, элементом идеологической войны против СССР.
Сегодня одни последователи этой теории ссылаются на якобы инсайдерскую информацию экс-офицера военно-морских сил США Билла Кейсинга, который утверждал о подделке. Другие говорят о проблемах с видео — звездно-полосатый флаг, по их мнению, колышется от ветра, которого не может быть на Луне, а в одном из фрагментов на лунном грунте мелькает подозрительная буква "С". Последние опросы показали, что в теорию верит порядка 10% населения США. При этом часто звучит имя культового режиссера Стенли Кубрика ("Заводной апельсин", "С широко закрытыми глазами"). Оскароносный кинодел якобы помог американскому правительству, которое не успевало в срок отправить человека на Луну, "поставить" высадку в подвалах фабрики грез. Сторонники отмечают, что в годы, когда снимался его фильм "2001: Космическая одиссея" (1968-й), спецэффекты уже достигли нужного уровня. Противники теории в ответ шутят, что Кубрик не мог снять этой сцены, поскольку был профессионалом высокого класса и обязательно настоял бы, чтобы она снималась на настоящей Луне. А поскольку у Кубрика была аэрофобия (боязнь летать), то вряд ли такой сценарий был осуществим.
Профессор американистики Манчестерского университета Питер Найт недавно объяснил, почему даже сейчас люди охотно верят в то, что высадка на Луне была сфальсифицирована. По его словам, особую популярность конспирологическая теория Кейсинга получила в середине 70-х годов, когда наступил кризис доверия к власти. Решающим фактором тогда стала утечка "документов Пентагона", показывающих, как власти систематически врали о войне во Вьетнаме. Эти факты тревожат умы американцев до сих пор. Как отмечает Найт, это породило "готовность к недоверию". Ученый также говорит, что идеи о фальшивой высадке создала новый тип конспирологического мышления. Последователи таких взглядов по-своему интерпретируют публично доступные доказательства и документы, выискивая несоответствия в официальных данных, при этом не пытаясь найти скрытую информацию.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что уже и Индия отправила на Луну межпланетную станцию. Chandrayaan 2 доставит на спутник Земли посадочный модуль с луноходом.
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