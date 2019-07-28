На луну и обратно: как программа "Аполлон" изменила культуру Земли

Высадка на единственный спутник Земли 50 лет назад вдохновила музыкантов и ученых. А люди до сих пор не верят, что она была

Фото: Pixabay

Полвека назад, 20 июля 1969 года, человек впервые ступил на поверхность Луны. О желании послать одного из нас на единственный естественный спутник Земли президент США Джон Кеннеди впервые заявил в сентябре 1962 года на стадионе университета Рейс.

"Мы решили лететь на Луну! Не потому что это легко, а потому что это сложно!" — заявил он тогда перед 35 тысячами своих соотечественников.

После этих слов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило беспрецедентное финансирование. Например, только в 1966 году на космическую программу из федерального бюджета США выделили рекордные 4,4%. Тогда это было всего 5,9 млрд долларов, но с учетом инфляции в пересчете на сегодняшние деньги это больше 43,5 млрд долларов! Таких денег NASA не получало ни до, ни после. В итоге за три года, в рамках программы "Аполлон", люди побывали на Луне шесть раз. Однако первый полет, которому на днях исполнилось 50 лет, повлиял не только на отношения человека и космоса. Он изменил культурный ландшафт нашей планеты.

Впечатлившись подвигом Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина, которые первыми ступили на Луну, музыканты, режиссеры, писатели и художники регулярно используют мотив высадки на спутник Земли в своих работах.

Кино: лунный глаз, пластилин и Горски

Подсчитать количество фильмов, связанных с лунной экспедицией, — та еще задача. Их только документальных за 50 лет сняли больше двадцати. А в этом году, к юбилею, сняли уже три "документалки". Назвать точное количество художественных фильмов не берется вообще никто, ведь делать их начали задолго до самой высадки. В 1902-м Жорж Мельес снял 13-минутное "Путешествие на Луну". Фильм считается первой лентой на эту тему и одним из безусловных шедевров раннего кинематографа — сцена с попаданием снаряда в глаз Луне давно стала хрестоматийной.

О самой программе "Аполлон" снято тоже много. Здесь есть и историческая драма "Аполлон-13" с Томом Хэнксом в главной роли, и короткометражный пластилиновый мультик "Пикник на Луне", и даже австралийская комедия "Тарелка", где различия между жителями Австралии и США подаются через отношения к историческому событию. А вот в мрачном супергеройском фильме "Хранители" в высадке на Луну участвует сверхчеловек Доктор Манхэттен. К слову, в фильме используется и старая "лунная" байка: якобы после эпохальной фразы "Это маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества" Нил Армстронг добавил — "Удачи, мистер Горски". По легенде, будучи еще мальчиком, Армстронг случайно услышал, как его соседка миссис Горски кричит мужу: "Оральный секс? Ты получишь его только после того, как соседский пацан высадится на Луну!". Если же говорить о последних фильмах, то нельзя обойти стороной ленту лауреата "Оскара" Дэмьена Шазелла "Первый человек", которая посвящена жизни Нила Армстронга.

Путешествие на Луну. Классика раннего кинематографа считается первой картиной на эту тему

Музыка: майор, MTV и мюзикл

Негласным гимном прилунения в 1969 году считается хрестоматийный хит Дэвида Боуи Space Oddity, выпущенный в свет за 4 дня до миссии. Несмотря на то что по официальной версии Зигги Стардаст вдохновлялся вовсе не "Аполлоном", а фильмом "Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика, сам автор позже не раз соглашался, что "всеобщая истерия вокруг полета на Луну косвенно повлияла и на приключения майора Тома" (героя песни). Другие музыкальные небожители, британская рок-группа Pink Floyd, поступили еще круче. Получив заказ от ВВС, группа 20 июля 1969 года в прямом эфире семь с половиной минут импровизировали для десятков тысяч телезрителей, которые смотрели прилунение. Годы спустя эта пьеса была записана под названием Moon Head ("Лунная голова"), и сейчас многими критиками считается наиболее недооцененной вещью "Флойдов" и прогрессивного рока в целом. Ах да, их альбом Dark Side of The Moon к Луне и миссии "Аполло", как считают многие, отношения не имеет — это просто метафора.

В 80-х, 90-х и нулевых история с полетом на Луну продолжала вдохновлять, например, телеканал MTV долгое время в качестве своего "Оскара" использовал статуэтку Нила Армстронга с флагом, музыканты-электронщики создавали сотни ambient-пьес, а суперзвезды A-ha, Rammstein и другие охотно воссоздавали в своих видеоклипах путешествие на спутник Земли. Даже мюзиклу нашлось место — в 2007 году в Британии поставили "Высадку на Луну", которая до сих пор пользуется успехом.

Apollo: мощности и будущее программы

Однако влиянием на культуру высадка на Луну не ограничилась. Являясь научной программой, "Аполлон" повлиял, конечно, и на технический прогресс. Технологии, которые применялись тогда в NASA казались чем-то из будущего, однако сегодня даже не верится, что с такими мощностями удалось пролететь почти 385 тыс. км. На борту "Аполлона-11" стоял компьютер Apollo Guidance Computer, в оперативной памяти которого помещалось... 32 тыс. бит, или 2048 слов. Чтобы почувствовать разницу, можно сравнить эти цифры с характеристиками современных мобильных телефонов. Например, у современных смартфонов оперативная память может достигать 4 гигабайт. То есть они более чем в миллион раз мощнее "лунного" компьютера. Та же ситуация и с памятью на жестких дисках — на некоторых нынешних телефонах помещается в 7 млн раз больше!

Впрочем, ценность лунной программы и ее всех достижений со временем становятся менее заметными. Несмотря на то что США планирует вернуться на Луну в ближайшем десятилетии, а ставший уже культовым Илон Маск каждый год отправляет в космос все более совершенные ракеты, подрастающее поколение не хочет быть астронавтами. По данным американских социологов из компании Harris Poll, подростки, например, в США и Великобритании в будущем хотят, скорее, вести влог на Youtube, чем летать в космос.

Луна. Такую модель спутника показывали в музеях Чикаго в 1895 году

Обман: фобия режиссера и готовность к недоверию

Лунное видео вдохновляло не только создателей кинофильмов и музыкальных композиций, но и авторов одной из самых известных в мире теорий заговоров. Даже после того, как NASA опубликовало несколько тысяч фотографий с лунных экспедиций и показало общественности почти 400 килограммов лунных образцов, нашлись те, кто верит, что это была удачная голливудская постановка. История эта не раз оказывалась и на большом экране. Например, в фантастической драме "Интерстеллар" детей в американских школах учат, что высадка на Луну была чистой воды выдумкой, элементом идеологической войны против СССР.

Сегодня одни последователи этой теории ссылаются на якобы инсайдерскую информацию экс-офицера военно-морских сил США Билла Кейсинга, который утверждал о подделке. Другие говорят о проблемах с видео — звездно-полосатый флаг, по их мнению, колышется от ветра, которого не может быть на Луне, а в одном из фрагментов на лунном грунте мелькает подозрительная буква "С". Последние опросы показали, что в теорию верит порядка 10% населения США. При этом часто звучит имя культового режиссера Стенли Кубрика ("Заводной апельсин", "С широко закрытыми глазами"). Оскароносный кинодел якобы помог американскому правительству, которое не успевало в срок отправить человека на Луну, "поставить" высадку в подвалах фабрики грез. Сторонники отмечают, что в годы, когда снимался его фильм "2001: Космическая одиссея" (1968-й), спецэффекты уже достигли нужного уровня. Противники теории в ответ шутят, что Кубрик не мог снять этой сцены, поскольку был профессионалом высокого класса и обязательно настоял бы, чтобы она снималась на настоящей Луне. А поскольку у Кубрика была аэрофобия (боязнь летать), то вряд ли такой сценарий был осуществим.

Профессор американистики Манчестерского университета Питер Найт недавно объяснил, почему даже сейчас люди охотно верят в то, что высадка на Луне была сфальсифицирована. По его словам, особую популярность конспирологическая теория Кейсинга получила в середине 70-х годов, когда наступил кризис доверия к власти. Решающим фактором тогда стала утечка "документов Пентагона", показывающих, как власти систематически врали о войне во Вьетнаме. Эти факты тревожат умы американцев до сих пор. Как отмечает Найт, это породило "готовность к недоверию". Ученый также говорит, что идеи о фальшивой высадке создала новый тип конспирологического мышления. Последователи таких взглядов по-своему интерпретируют публично доступные доказательства и документы, выискивая несоответствия в официальных данных, при этом не пытаясь найти скрытую информацию.

Лунное видео. Многим кажется, что флаг колышется от ветра. Фото: NASA / Neil A. Armstrong – NASA Images at the Internet Archive

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что уже и Индия отправила на Луну межпланетную станцию. Chandrayaan 2 доставит на спутник Земли посадочный модуль с луноходом.

Видео: NDTV

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