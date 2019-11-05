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Космическая тайна: NASA обнаружила "невозможную" планету

По расчетам астрономов, экзопланета HD 203949b давно должна была прекратить существование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Экзопланета находится практически вплотную к звезде HD 203949
Экзопланета находится практически вплотную к звезде HD 203949
Фото: phys.org

Космический аппарат NASA для поиска экзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), сделал еще одно интригующее открытие. Аппарат обнаружил планету в таком месте, где по законам физики ее не должно существовать – в зоне настолько близкой к звезде, в которой любой другой объект должен был быть давно уничтожен.

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Объект HD 203949 расположен на расстоянии 257 световых лет и представляет собой гигантскую звезду типа K2, немного холоднее нашего Солнца. Вокруг этой звезды движется большая планета HD 203949b, которая в 8,2 раза больше массы Юпитера и обладает 184-дневной круговой орбитой.

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На первый взгляд ничего необычного. Однако HD 203949b обладает странным свойством, которое противоречит законам астрофизики. Дело в том, что по расчетам астрономов, звезда должна была поглотить экзопланету уже давным-давно.

Выяснилось, что экзопланета находится на очень близкой орбите – всего в 0,65 астрономической единицы от звезды. Так как звезда должна была пережить расширение на стадии красного гиганта, в ходе которого ее оболочка распространилась дальше орбиты данной планеты и должна была бы ее уничтожить. Почему же этого не произошло?

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Исследователи составили более подробные расчеты и исследовали эту тайну с помощью компьютерного моделирования. Они выдвинули теорию, что HD 203949b, должно быть, сформировалась гораздо дальше от звезды, на расстоянии 3,5 а.е., но со временем притянулась к ней.

"Мы определили то, как эта планета могла бы достичь своего текущего местоположения. Наше исследование проливает новый свет на "живучесть" планет, когда их родительские звезды начинают умирать. Это поможет даже раскрыть новые аспекты физики приливных сил", – объяснил доктор Тиаго Кампанте, астроном из Университета Порту и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

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Открытие этой планеты, смещающей свою орбиту со временем, показывает, насколько сложными могут быть связи внутри планетных систем. Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Напомним, что ранее была найдена экзопланета, которая существует вопреки законам физики. А недавно, в Солнечной системе нашли крохотную планету, которая составила конкуренцию Плутону.

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Источник: phys.org
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