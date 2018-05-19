Телескоп TESS передал на Землю первое фото

Космический телескоп TESS, запущенный в апреле 2018 года, прислал на Землю первый снимок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу NASA.

На фото видно больше 200 000 звезд. В NASA подчеркнули, что это тестовый снимок, следующий, уже в хорошем качестве и в цвете будет опубликован в июне.

В центре тестового снимка с двухсекундной выдержкой отражено созвездия Центавр, в правой верхней части виден край туманности Угольный Мешок, а слева снизу отчетливо видна яркая звезда Хадар, одиннадцатая по яркости на ночном небе.

Заметим, TESS рассматривается как частичная замена телескопа "Кеплер", которому осталось работать считанные месяцы из-за того, что на борту почти закончились запасы топлива для маневров.

TESS имеет четыре телескопа с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, работающих в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Каждый из этих телескопов имеет поле зрения 24 на 24 градуса.

Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения и за два года основной миссии создаст карту, которая покрывает 85 процентов всей небесной сферы.

Напомним, телескоп "Хаббл" сделал невероятный снимок "звездной колыбели".

Также мы писали, что астронавтам удалось вырастить еду в космосе. Подобный эксперимент позволит доказать, что выращивать овощи и зелень в космосе вполне реально.

Кроме того, напомним, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства анонсировало скорые испытания новейшей технологии астероидной защиты DART. Принцип действия разрабатываемой системы – отклонение летящих на Землю астероидов с помощью кинетического удара.