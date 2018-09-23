Космические зонды прислали фантастические фотографии с поверхности астероида Рюгу
Фотографии, присланные аппаратами, получились очень мутными, так как они были сделаны в момент прыжка
Два прыгающих ровера успешно спустились на поверхность астероида Рюгу, сообщает Японское космическое агентство. Более того, зонды передали фантастические фотографии с поверхности далекого астероида.
Высадка аппаратов была произведена 21 сентября, но Японское космическое агентство решило отложить сенсационное заявление, чтобы убедиться в успешности миссии.
"Просим прощение за то, что заставили ждать! Роверы MINERVA-II1 (1a и 1b) успешно сели на поверхность Рюгу. Оба аппарата в отличном состоянии и уже передали фотографии и данные. Мы также подтверждаем, что они двигаются по поверхности", — сообщает официальная страница миссии в Twitter.
Роверы разработаны таким образом, чтобы передвигаться по поверхности астероида с помощью специального вращающегося маховика, которые позволяет им преодолевать расстояние прыжками –привычная езда колесами по поверхности астероида невозможна из-за низкой гравитации.
Фотографии, присланные аппаратами, получились очень мутными, так как они были сделаны в момент прыжка.
Для того чтобы посадка аппаратов была менее жесткой, главный зонд "Хаябуса-2" спустился на высоту 55 метров над поверхностью астероида. После того, как роверы отстыковались от аппарата, зонд снова набрал высоту и вышел на изначальную орбиту на высоте 20 километров от поверхности Рюгу.
Напомним, что на поверхность астероида Рюгу японское космическое агентство собирается высадить еще два аппарата: более крупный немобильный посадочный модуль MASCOT будет сброшен в октябре этого года, а еще один компактный ровер MINERVA – в следующем году.
Перед главным космическим аппаратом "Хаябуса-2" тоже стоят важные научные задачи. Одна из основных – сбор образцов грунта и отправка их на Землю для анализа.
Напомним, что ранее в NASA нашли необычный способ борьбы с астероидами. А также NASA показало рекордно далекое космическое фото.