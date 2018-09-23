Космические зонды прислали фантастические фотографии с поверхности астероида Рюгу

Фотографии, присланные аппаратами, получились очень мутными, так как они были сделаны в момент прыжка

Зонды перемещаются по поверхности Рюгу прыжками. Фото: The Verge

Два прыгающих ровера успешно спустились на поверхность астероида Рюгу, сообщает Японское космическое агентство. Более того, зонды передали фантастические фотографии с поверхности далекого астероида.

Высадка аппаратов была произведена 21 сентября, но Японское космическое агентство решило отложить сенсационное заявление, чтобы убедиться в успешности миссии.

Фото ровера MINERVA-II1A с поверхности астероида Рюгу Фото: JAXA

"Просим прощение за то, что заставили ждать! Роверы MINERVA-II1 (1a и 1b) успешно сели на поверхность Рюгу. Оба аппарата в отличном состоянии и уже передали фотографии и данные. Мы также подтверждаем, что они двигаются по поверхности", — сообщает официальная страница миссии в Twitter.

Роверы разработаны таким образом, чтобы передвигаться по поверхности астероида с помощью специального вращающегося маховика, которые позволяет им преодолевать расстояние прыжками –привычная езда колесами по поверхности астероида невозможна из-за низкой гравитации.

Ровер MINERVA-II1 Японского агентства аэрокосмических исследований сделал фотографию, на которой видна поверхность астероида Рюгу (снизу) и космический аппарат "Хаябуса-2" (верхняя правая часть снимка), сразу же после того, как отделился от космического зонда 21 сентября 2018 года Фото: JAXA

Фотографии, присланные аппаратами, получились очень мутными, так как они были сделаны в момент прыжка.

Для того чтобы посадка аппаратов была менее жесткой, главный зонд "Хаябуса-2" спустился на высоту 55 метров над поверхностью астероида. После того, как роверы отстыковались от аппарата, зонд снова набрал высоту и вышел на изначальную орбиту на высоте 20 километров от поверхности Рюгу.

Ровер MINERVA-II1B вскоре после отстыковки от зонда "Хаябуса-2" Фото: JAXA

Напомним, что на поверхность астероида Рюгу японское космическое агентство собирается высадить еще два аппарата: более крупный немобильный посадочный модуль MASCOT будет сброшен в октябре этого года, а еще один компактный ровер MINERVA – в следующем году.

Перед главным космическим аппаратом "Хаябуса-2" тоже стоят важные научные задачи. Одна из основных – сбор образцов грунта и отправка их на Землю для анализа.

Напомним, что ранее в NASA нашли необычный способ борьбы с астероидами. А также NASA показало рекордно далекое космическое фото.