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Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

Солнечный зонд Паркер дважды прошел очень близко к Солнцу, прислав больше научных данных, чем ожидалось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:25
Следующая встреча зонда с Солнцем состоится 27 августа
Следующая встреча зонда с Солнцем состоится 27 августа
Фото: phys.org

Прямо сейчас, вокруг Солнца летит крошечный космический корабль, движущийся быстрее, чем какой-либо другой созданный человеком объект. Корабль, известный как "Солнечный зонд "Parker" ("Паркер"), близок к годовщине своего запуска, состоявшийся 12 августа. В прошлом году зонд погрузился в атмосферу Солнца, "откусив" ее кусок (захватив частицы) для исследований. После двух полетов "Паркер" передал данные на Землю, которые превзошли ожидания исследователей.

Смотрите также в сюжете о том, как NASA объявили об открытии семи новых экзопланет:

1 августа исследователи из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, которая спроектировала и построила космический корабль, в своем боге объявили, что Parker доставил 22 ГБ данных после того, как 6 мая закончилось второе "столкновение" с Солнцем, и оно показало удивительные результаты. Количество данных было на 50% больше, чем исследователи ранее ожидали увидеть.

Солнечная корона, сквозь которую пролетел зонд "Паркер", захватив немного частиц для исследований
Солнечная корона, сквозь которую пролетел зонд "Паркер", захватив немного частиц для исследований
Фото: phys.org

"Когда мы узнали больше о работе в жаркой среде Солнечной короны, команда проделала большую работу по увеличению загрузки данных, собранных с помощью специально разработанного прибора космического корабля", – заявил Никалаус Пинкин, оператор миссий в JHAPL.

Схема полета зонда "Паркер"
Схема полета зонда "Паркер"
Фото: phys.org

После запуска контроллеры "Паркера" смогли максимизировать способ загрузки данных, и теперь они ожидают получить еще 25 ГБ научных данных прямо с космического корабля, который максимально сблизился с Землей в период с 24 июля по 15 августа.

Ни один аппарат в истории космонавтики не приближался к Солнцу так близко, как "Паркер", поэтому измерения, которые сейчас оценивают ученые, раньше были недоступными. Четыре прибора Parker способны измерять частицы в атмосфере Солнца, его магнитные поля, солнечный ветер и как электроны, протоны и ионы вырываются из горячего шара плазмы. Большое сечение новых данных значительно расширит наши познания о Солнце и его влиянии на всю Солнечную систему.

Схема, как NASA получают данные с Солнечного зонда "Паркер"
Схема, как NASA получают данные с Солнечного зонда "Паркер"
Фото: NASA

Следующая встреча зонда с Солнцем состоится 27 августа. Затем 26 декабря он пролетит мимо Венеры во второй раз, чтобы набрать скорость и максимально сблизиться с Солнцем.

Напомним, что ранее космический корабль столкнулся с гигантским астероидом. А зимой зонд NASA прислал жуткое фото с "края света".

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Источник: CNET
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