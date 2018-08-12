NASA со второго раза запустило зонд, который приблизится к Солнцу

NASA запустили ракету-носитель Delta IV с зондом Parker Solar Probe для изучения Солнца. Ракета стартовала с мыса Канаверал. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Запуск должен был состояться еще 11 августа, но сначала его перенесли на 30 минут из-за проблем с передачей данных. Запуск отложили на сутки из-за аномалии в показаниях датчиков давления гелия в баках ракеты-носителя.

Parker Solar Probe будет исследовать атмосферу Солнца и солнечный ветер. Зонд должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, это около 4% расстояния от Солнца до Земли. Чтобы зонд нормально функционировал рядом с Солнцем, его оснастили теплозащитным щитом и системой охлаждения. Процесс сближения с Солнцем продлится семь лет. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко к его поверхности.

Напомним, ранее в NASA объявили о лазерной стрельбе в космосе.Как выяснилось, на орбите проводились испытания со спутниками GRACE-FO, которые прошли успешно. Их целью была проверка возможности проведения точных измерений удаленных объектов.

Также мы сообщали о том, что космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Это важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.