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Летать нельзя: опасные Boeing 737 оставили на земле

Авиапроизводителю продлили запрет полетов Boeing 737 Max как минимум до средины лета 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:02
Полеты Boeing 737 Max прекратили в марте 2019 года
Полеты Boeing 737 Max прекратили в марте 2019 года
Фото: Digital Trends

Boeing информирует авиакомпании и своих партнеров о том, что проблемные самолеты модели 737 Max вряд ли вернутся в эксплуатацию раньше середины 2020 года. Таким образом вместо 10 месяцев запрет полетов 737 Max был продлен больше чем на год. Эта новость стала еще одним ударом по пострадавшим перевозчикам, которые надеялись, что самолет вернется в воздух после исправления всех недостатков перед активным летним сезоном.

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Полеты Boeing 737 Max прекратили в марте 2019 года после двух смертельных авиакатастроф, вызванных неисправностью системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) на борту воздушного судна. Эта ошибка унесла жизни 346 человек. На исправление смертельно опасного недостатка были потрачены немалые средства и время.

Сейчас самолетами занимается Федеральное управление гражданской авиации США, которое проводит повторную оценку изменений, внесенных в Boeing 737 Max. В случае, если недостатков обнаружено не будет, FAA сможет рассмотреть вопрос о выдаче сертификата летной годности. На что потребуется еще 30 дней. Также агентство не установило временные рамки для завершения работ, а это означает, что запуск эксплуатации самолетов может быть отложен к концу 2020 года.

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Таким образом три американские авиакомпании, эксплуатирующие 737 Max – American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc и Southwest Airlines Co, – ранее планировали возобновить полеты MAX в начале июня. Теперь им, вероятно, придется передвинуть сроки.

Напомним, что ранее компания Boeing намеревалась нарастить выпуск лайнеров серии 737. А в прошлом году Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире.

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