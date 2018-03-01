Люди изменили экосистемы Центральной Африки еще 2600 лет назад – ученые

Сегодня, 11:50

Исследователи реконструировали как растительность, так и изменения климата путем изотопного анализа молекулярных окаменелостей, сохраненных в осадке

Лес Камеруна. Фото: pixabay
Лес Камеруна. Фото: pixabay

Резкое изменение экосистемы тропических лесов примерно 2600 лет назад – результат деятельности человека. Это выяснил геофизик из университета Потсдама Янник Гарцин с коллегами, передает "Новое время".

Во время исследования ученые изучили осадок в озерах в южной части Камеруна, чтобы решить загадку "кризиса тропических лесов". Они обнаружили, что радикальная трансформация экосистемы тропических лесов в это время не была результатом климатических изменений, ее причиной было человечество.

Более старые слои осадка в основном содержат пыльцу деревьев, которые характерны для плотных лесов. Напротив, более новые слои содержали значительную долю пыльцы саванны: плотный примитивный лес быстро трансформировался в саванны около 2600 лет назад, после чего последовало столь же резкое восстановление леса примерно через 600 лет. Долгое время наиболее вероятной причиной этого внезапного изменения, получившего название "кризиса тропических лесов", считалось изменение климата, вызванное уменьшением количества дождей и увеличением сезонности.

Янник Гарцин с коллегами реконструировали как растительность, так и изменения климата путем изотопного анализа молекулярных окаменелостей, сохраненных в осадке. Выяснилось, что в период кризиса тропических лесов произошли значительные изменения в растительности, но это не сопровождалось изменением в объемах дождей.

"Кризис тропического леса доказан, но его нельзя объяснить изменением климата. Фактически, в более чем 460 археологических находках в регионе мы обнаружили признаки того, что люди вызвали эти изменения в экосистеме. Мы убеждены в том, что изменение климата не привело к кризису в тропическом лесу 2600 лет назад. Причиной было именно растущее население, которое поселилось в регионе и нуждалось в очистке леса для пахотных земель. В настоящее время мы наблюдаем аналогичный процесс во многих частях Африки, Южной Америки и Азии", – подчеркнул ведущий автор исследования Янник Гарцин.

Но работа Гарцина и его команды также показывает, что природа обладает мощными регенеративными способностями. Когда антропогенное давление уменьшилось 2000 лет назад, лесные экосистемы были восстановлены.

Тем временем другие ученые в Швеции нашли человеческие черепа, насаженные на колья. Человеческие черепа насаживают на палки довольно часто в кино, но исторических примеров такого поведения существует относительно немного.
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