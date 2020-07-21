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Mercedes-Benz готовит электрокар с дальностью в 700 км: фото

Сегодня, 13:59

Mercedes-Benz EQS способен преодолеть расстояние в 700 километров на одном заряде благодаря инновационной силовой установке

В гонке электромобилей на дальние дистанции производители так или иначе вынуждены соперничать с Tesla. Компания Mercedes-Benz готова посоревноваться и предлагает потребителям более совершенные возможности, чем на Model S. Выступая перед акционерами и инвесторами в июле 2020 года, руководитель Daimler Ола Каллениус подтвердил, что электрокар Mercedes-Benz EQS сможет преодолеть расстояние в 700 километров на одном заряде. Если указанная цифра на практике окажется достижимой, то это сделает седан размера S-класса самым выносливым серийным электромобилем в мире, сообщает Autoblog.

"Это первый полностью электрический роскошный седан от Mercedes-Benz, основанный на полностью электрической архитектуре. Он открывает совершенно новые возможности, от расположения аккумуляторов с современной начинкой до дизайна автомобиля", – комментирует Келлениус.

Смотрите также в сюжете о том, как был представлен Mercedes AMG GT-R Pro 2020:

Сейчас лидером на рынке по автономности является Tesla Model S – электромобиль способен преодолеть честные 400 миль (647 км), что подтвердило Агентство по охране окружающей среды (EPA) в 2020 году. Однако на такой пробег влияет множество факторов: температура окружающей среды, используемые системы, вес автомобиля и его загруженность, управление, качество дороги и программное обеспечение для управления аккумулятором.

Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
Mercedes-Benz EQS
Фото: Autoblog
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Однако пока судить о превосходстве Mercedes-Benz EQS над Tesla Model S рано, поскольку еще не опубликованы дополнительные технические спецификации. 700-километровый диапазон был объявлен концепцией EQS Vision 2019, в которую входил аккумулятор емкостью 100 киловатт-часов, приводящий в движение пару электродвигателей (по одному на ось) с крутящим моментом в 732 ньютон-метра. Такая силовая установка разгоняет электрокар до 100 км/ч всего за 4,5 секунды – это хороший показатель для увесистого авто.

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Mercedes-Benz представит полноценный EQS до конца 2020 года. Модель начнет поступать в автосалоны через несколько месяцев после своего дебюта. Хотя это размер S-класса, он не будет продаваться в качестве замены классического седана с ДВС, который собирается вернуться в новом поколении. Обе модели будут продаваться параллельно. Разумно ожидать, что EQS будет стоить дороже, чем традиционный S-класс, даже с учетом более комфортного оснащения в последнем.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz показал автомобиль будущего, который рвет все шаблоны. Также ранее Mercedes-Benz заявил, что отказывается от бензина и дизеля.

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Источник: Autoblog
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