Mercedes-Benz отказывается от бензина и дизеля

Концепт Mercedes-Benz EQA / Фото: AFP

Производитель авто Mercedes-Benz – немецкий автомобильный концерн Daimler, который недавно заключил сделку с BMW, - планирует прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Об этом заявил менеджер по развитию Daimler Маркус Шефер, сообщает Autoweek.

В дальнейшем Daimler планирует сосредоточиться на электрификации, отметил Шефер. В частности, концерн собирается разработать собственные аккумуляторы и трансмиссии.

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По словам Шефера, после запуска новой серии топливных двигателей, которые появятся в автомобилях E-класс и S-класс, концерн намерен прекратить разработку таких силовых агрегатов. При этом он не исключил, что в будущем к компания еще может к ним вернуться.

После выпуска первого электрокара Mercedes-Benz Daimler готовит две новые модели электрокаров – Mercedes-Benz EQA, основанный на А-классе, и Mercedes-Benz Vision EQS, который является концептом будущего электрического S-класса.

Напомним, еще прошлой осенью Mercedes-Benz показывал дизельные новинки на 2019 год. К примеру, был представлен микровэн B-Class нового поколения:

Mercedes-Benz B-Class (2019). Видео: Mercedes-Benz

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