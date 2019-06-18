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Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei

В Microsoft прокомментировали свое решение возобновить торговлю санкционными ноутбуками из Китая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:37
Ноутбуки серии MateBook снова доступны для приобретения в США
Ноутбуки серии MateBook снова доступны для приобретения в США
Фото: Unsplash

В мае 2019 года Huawei попала в немилость США и получила ряд санкций, которые предписали американские компании прекратить сотрудничество с популярным китайским брендом. После введения запрета Google, Intel, Qualcomm и Microsoft отказались работать с производителем из Китая. Как сообщает The Verge, в онлайн-магазинах софтверного гиганта ноутбуки Huawei внезапно вернулись в продажу.

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Пользователь Twitter WalkingCat обратил внимание, что ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro снова доступны для приобретения в США. Правда, в описании к MateBook X Pro указано "нет в наличии", но остальные вполне активны и их можно заказать.

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Ресурс The Verge ранее обращался в Microsoft за комментарием об удалении ноутбуков Huawei в прошлом месяце, но компания отказалась предоставить какие-либо комментарии. Однако сегодня редакция издания получила официальный ответ.

"Мы, как и прежде будем реагировать на многие деловые, технические и нормативные сложности, связанные с недавним добавлением Huawei в список запрещенных организаций на территории США. Тем не менее, мы возобновляем продажу существующих запасов устройств Huawei в Microsoft Store", – так ответили представители в Microsoft изданию The Verge.

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Важные слова здесь "существующие запасы". Когда у Microsoft спросили, планирует ли компания продолжать впредь закупать и продавать ноутбуки Huawei, представитель софтверного гиганта ответил следующее: "Microsoft Store распродает существующие запасы, которые соответствуют действующим правилам торговли в США".

Напомним, что ранее Google вернула Huawei поддержку Android, но ненадолго. Также Huawei запретили использовать microSD карты для расширения внутренней памяти смартфонов.

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Источник: The Verge
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