Санкции США ударили по Huawei: компания отменила презентацию нового продукта

Глава потребительского подразделения компании назвал ситуацию "неудачной"

Фото: AFP

Китайская компанияHuawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на главу потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю.

"Компания Huawei использует американские технологии для значительной части своих товаров. Самая популярная модель Matebook X Pro работает на операционной системе Windows и использует чипы Intel", – пишет издание.

Отмечается, что это "первый продукт, презентацию которого компания отменила из-за попадания в "черный" список США". Ричард Ю назвал ситуацию "неудачной". Технические характеристики нового MateBook остались неизвестными.

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Топ-менеджер Нuawei заявил, что компания принимает меры, чтобы попытаться смягчить последствия санкций. Кроме того, китайский гигант электроники работает над собственной операционной системой, которую могут запустить уже в этом году.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Согласно новым правилам, компания может сотрудничать с американскими резидентами только со специальной лицензией. О прекращении работы с китайской компанией объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако уже 21 мая в США предоставили производителю смартфонов временные послабления на 90 дней во введенных против него ограничениях.

А 20 мая стало известно, что корпорация Google прерывает сотрудничество с Huawei. У китайской компании останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится в открытых источниках. Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

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