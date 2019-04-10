Музыка онлайн усиливает Глобальное потепление

Перенос музыки онлайн удвоило выбросы парниковых газов

Инфраструктура стриминговых аудиосервисов ответственна за выбросы парниковых газов Фото: Pixabay

Ученые из университетов Глазго и Осло опубликовали результаты исследования под названием "Цена музыки" (The Cost of Music). В своей работе исследователи проанализировали открытые данные по углеродному следу музыкальной индустрии. Выяснился один очень неприятный факт – перевод музыки в онлайн на стриминговые сервисы привел не к снижению экологической нагрузки на природу, а наоборот, к ее увеличению, что негативно отражается на усилении Глобального потепления.

За период с 1977 года производство музыки значительно подешевело, а объем контента вырос в сотни раз. Одновременно с этим у пользователей появилась возможность прослушивать гораздо больший объем музыки практически "за бесценок".

Читайте также Глобальное изменение климата оказалось мифом

В 2016 году инфраструктура стриминговых аудиосервисов только в США была ответственна за выбросы парниковых газов в объеме от 200 до 350 тысяч тонн в эквиваленте углекислого газа. На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2. Но в конце 1970-х к этому прибавлялось не менее 58 тысяч тонн пластиковых отходов, а в XXI веке аудиофилы если и загрязняют им окружающую среду, то не из-за прослушивания музыки.

Читайте также Пиву грозит исчезновение из-за глобального потепления

По заявлениям руководителя исследования Мэтта Бреннана, они не преследовали цель отговорить пользователей от прослушивания музыки или призвать к переходу обратно на физические носители. Цель публичного освещения результатов — способствовать рациональному потреблению и побудить пользователей стимулировать стриминговые сервисы, которые поощряют заботу об окружающей среде.

Смотрите также в сюжете о том, как "Форбс" назвал самых богатых музыкантов планеты:

Напомним, что ранее ученые назвали пять, которые исчезнут из магазинов из-за глобального потепления. Также ученые утверждают, что из-за Глобального потепления холодных зим на Земле больше не будет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram