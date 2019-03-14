Ученые назвали пять основных продуктов, которые исчезнут из магазинов из-за глобального потепления

Из рациона людей могут исчезнуть кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино

Фото: Pixabay

Ученые назвали пять основных продуктов, которые исчезнут из магазинов из-за глобального потепления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/992/c9a/5c8992c9a3e12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/992/c9a/5c8992c9a3e12.jpg 2019-03-14T01:32:48+02:00 Другие страны Из рациона людей могут исчезнуть кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино

Глобальное потепление уже в ближайшее время отразится на потреблении продуктов. Могут исчезнуть из рациона людей или стать непомерно дорогими такие распространенные продукты, как кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино.

Об этом сообщает BBC. Изменения климата в скором времени сделают непригодными для выращивания кофейных зерен на 80% используемых сегодня земельных ресурсов. А потепление Мирового океана отразится на популяции рыбы, что существенно отразится на рыболовном промысле.

Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты, без которых представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто.

Между тем, глобальное потепление и повышение температуры на Земле может привести к тому, что к 2100 году будет затоплена часть Крыма, Запорожской, Одесской и Херсонской областей, пострадают более 100 тысяч человек. Такой прогноз дали эксперты Центра экологических инициатив "Экодия".

Напомним, ранее был опубликован рейтинг стран, которые наиболее активно борются с изменениями климата. Возглавила список Швеция. Также в него вошли еще 13 стран, 11 из которых находятся в Европе. В частности, за шведами идут идут Марокко, Литва, Латвия и Великобритания.

Стоит добавить, что в Евросоюзе планируют к 2050 году добиться нулевого выброса парниковых газов, для достижения этого показателя планируется направить 25% долгосрочного бюджета ЕС на финансирование соответствующих действий.

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