Ученые назвали пять основных продуктов, которые исчезнут из магазинов из-за глобального потепления
Из рациона людей могут исчезнуть кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино
Глобальное потепление уже в ближайшее время отразится на потреблении продуктов. Могут исчезнуть из рациона людей или стать непомерно дорогими такие распространенные продукты, как кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино.
Об этом сообщает BBC. Изменения климата в скором времени сделают непригодными для выращивания кофейных зерен на 80% используемых сегодня земельных ресурсов. А потепление Мирового океана отразится на популяции рыбы, что существенно отразится на рыболовном промысле.
Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты, без которых представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто.
Между тем, глобальное потепление и повышение температуры на Земле может привести к тому, что к 2100 году будет затоплена часть Крыма, Запорожской, Одесской и Херсонской областей, пострадают более 100 тысяч человек. Такой прогноз дали эксперты Центра экологических инициатив "Экодия".
Напомним, ранее был опубликован рейтинг стран, которые наиболее активно борются с изменениями климата. Возглавила список Швеция. Также в него вошли еще 13 стран, 11 из которых находятся в Европе. В частности, за шведами идут идут Марокко, Литва, Латвия и Великобритания.
Стоит добавить, что в Евросоюзе планируют к 2050 году добиться нулевого выброса парниковых газов, для достижения этого показателя планируется направить 25% долгосрочного бюджета ЕС на финансирование соответствующих действий.
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