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Мы все дети: YouTube ужесточил правила публикации видео

Блогеры на YouTube могут лишиться дохода из-за новых правил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
От новых правил на YouTube пострадают блогеры
От новых правил на YouTube пострадают блогеры
Фото: Unsplash

YouTube ужесточает правила размещения видеороликов после того, как в сентябре платформу Google оштрафовали на 170 миллионов долларов за нарушение Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA). Это обстоятельство вынудило видеохостинг обязать владельцев YouTube-каналов указывать в обязательном порядке, созданы ли их видео для детей. Речь идет о своде положений под названием Made For Kid. На днях гигант потокового видео внедрил эти изменения во всем мире.

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Новое изменение в правилах будет иметь огромные последствия для конечных создателей контента, особенно для тех, кто создает видео для детей. Начиная с 7 января 2020 года, все авторы видеороликов обязаны помечать свои видео как "сделанные для детей" или "не созданные для детей". Для видео с пометкой "ролик для детей" сбор данных будет ограничен определенными функциями, такими как комментарии и уведомления. Таргетированная реклама также будет запрещена к показу.

При загрузке видео на YouTube, пользователи обязаны выбирать эти пометки
При загрузке видео на YouTube, пользователи обязаны выбирать эти пометки
Фото: Сегодня

В YouTube явно решили пойти по пути наименьшего сопротивления, ибо любой, кто смотрит ролик с пометкой Made for Kids, будет автоматически считаться несовершеннолетним. Под ударом окажутся и владельцы каналов, которые создают детский контент: они лишатся части доходов и обратной связи с аудиторией.

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Помимо снижения доходов от рекламы, будет падение просмотров. Поскольку уведомления отключены, многие подписчики даже не узнают, загрузил ли их любимый автор новые видео, если они не контролируют свою подписку. Если люди не знают, что новое видео было загружено, они не будут смотреть контент, что означает, что создатель теряет зрительскую аудиторию и дополнительный доход.

В свою очередь YouTube заявляет, что они также будут использовать машинное обучение для поиска видео, предназначенного для более молодой аудитории. Параллельно Google будет активно продвигать YouTube Kids, более ограниченную версию YouTube с фильтрами контента и родительским контролем. Также YouTube рекомендует блогерам искать собственного независимого юрисконсульта для решения проблем, которые могут быть связаны с нарушением закона COPPA в будущем.

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Источники: YouTube , TechSpot
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