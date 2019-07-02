Facebook оштрафовали в Германии на 2 миллиона евро

Компанию признали виновной в нарушении немецкого законодательства о прозрачности интернета

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Руководству компании Facebook, которая в 2022 году планирует выпустить собственную криптовалюту, будет придется заплатить 2 миллиона евро за нарушение немецкого законодательства.

Как сообщает Reuters, Федеральное управление юстиции ФРГ пришло к выводу, что компания предоставила искаженные данные о количестве незаконного контента на платформе соцсети, искусственно занизив их, чем грубо нарушила закон о прозрачности интернета, исказив общую картину.

Стоит отметить, что немецкое законодательство обязывает платформы социальных медиа информировать о количестве полученных жалоб на незаконный контент.

"Совершенно очевидно, что стандарты сообщества Facebook не соответствуют нормам закона", – заявила 2 июля министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт.

Так, в докладе Facebook говорится, что за второе полугодие 2018 года модераторы получили 1048 жалоб на незаконный контент, тогда как Twitter и YouTube сообщают о более 250 тыс. жалоб за год.

Напомним, ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

Мы также писали, что Федеральная комиссия по торговле США планирует оштрафовать Facebook на сумму до 5 млрд долларов за нарушения конфиденциальности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Facebook оштрафовали в Германии на 2 миллиона евро". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"