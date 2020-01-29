На номерные знаки автомобилей можно будет добавлять смайлики

В США предложили законопроект о расширении списка разрешенных символов для нанесения на номерные знаки с использованием смайликов Эмодзи

Эмодзи на номерах могут стать реальностью Фото: TechSpot

Новый законодательный акт палаты делегатов Вермонта вскоре позволит водителям добавить один смайлик к своему номерному знаку. Таким образом к цифрам или буквам фамильных номеров можно будет выбрать одну из эмоций Эмодзи (Emoji), сообщает CNET.

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Законопроект представлен членом палаты представителей Ребеккой Уайт, демократом из Виндзора, штат Вермонт, призван разнообразить "скучные автомобильные номера" транспортных средств.

Вирджиния уже является одним из нескольких штатов США, где разрешено использование некоторых знаков препинания, в том числе амперсандов и вопросительных знаков, на номерных знаках, поэтому смайлики – это "следующий шаг на пути к свободе".

В то время как Вермонт может стать первым в США обладателем номерных знаков со смайликами, он не будет первым в мире. С 2019 года водители австралийского Квинсленда могут размещать на своих номерных табличках эмодзи c выражением смеха, улыбки, подмигивания, любви или солнцезащитных очков по цене приблизительно 336 долларов каждый. О том, сколько будет стоит возможность добавить смайлик на номерной знак в Вермонте, не говорится ни слова.

Также в законопроекте не объясняется, какие конкретно из 3178 существующих Эмодзи можно будет добавлять к буквам и цифрам на номере автомобиля. Безусловно, сенаторы ожидают, что люди будут использовать нейтральные или позитивные смайлики, но найдутся желающие, которые захотят воспользоваться шансом поглумиться и добавят иконки "экскрементов" или "позывов рвоты".

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