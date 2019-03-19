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На собеседованиях просят поиграть в видеоигры вместо заполнения анкет

Видеоигры помогают подобрать персонал лучше любого резюме или анкеты – вывод JPMorgan Chase

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:25
Пилотная программа разработана стартапом AI под названием Pymetrics
Пилотная программа разработана стартапом AI под названием Pymetrics
Фото: TechCrunch

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase разработал новую методику для проведения собеседований и стажировки кандидатов на работу. По словам руководителя отдела рекрутинга JPM Мэтта Митро, сейчас соискателей просят играть в видеоигры вместо заполнения скучных анкет – этот способ позволяет гораздо точнее определить возможности потенциального сотрудника, сообщает Reuters.

Пилотная программа была разработана стартапом AI под названием Pymetrics, и используется для оценки стажеров по различным показателям, включая внимание, память и даже альтруизм. Профили в играх, сгенерированные кандидатами, сравниваются с профилями штатных и успешных сотрудников фирмы для определения лучшего для них места работы в финансовом холдинге.

Простые видеоигры используют на собеседованиях в JPM вместо бесед о о предыдущем опыте работы
Простые видеоигры используют на собеседованиях в JPM вместо бесед о о предыдущем опыте работы
Фото: TechSpot

Искусственный интеллект, как показывает практика, анализирует полученную информацию гораздо лучше и точнее, нежели рекрутеры, которые полагаются только на резюме и честность соискателя.

Сами игры кажутся безобидными для игрока. Журналисты Engadget попробовали некоторые из них и привели пример, где вам нужно быстро наполнить воздушные шары водой на скорость, не лопая их – таких полно на мобильных устройствах. На первый взгляд, видеоигра выглядят очень просто, но за ней скрывается искусственный интеллект, который активно оценивает возможности игрока.

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В JPMorgan Chase утверждают, что игры более точны, чем некоторые стандартизированные тесты, такие как Myers-Briggs. Анкеты, как правило, обладают более широкии пределом погрешности из-за того, что кандидаты переоценивают или подбирают ответы в соответствии с тем, что, по их мнению, желает увидеть работодатель, а это не совсем честно.

Игры – гораздо более объективный инструмент для оценки, так как игроки подходят к поставленным задачам таким образом, чтобы достичь наиболее лучшего результата. Pymetric смотрит на полученный результат и оценивает потенциальные возможности кандидата и подыскивает ему наиболее подходящую должность.

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На текущий момент программа найма по видеоиграм тестируется на стажерах и продлится до 2020 года, прежде чем ее примут за основу для будущих проектов в сфере рекрутинга. JPMorgan Chase также подчеркивает, что подобная технология — это всего лишь удобный инструмент для отдела кадров, который просто упрощает процесс выбора.

Смотрите также сюжет о том, как на собеседовании женщину попросили выругаться:

Напомним, что ранее эксперты определили лучшие игры 2018 года. А на прошлой неделе в интернете проводилась бесплатная раздача игр.

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Источник: Reuters
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