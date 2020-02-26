Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NASA показала полет на Луну от лица астронавтов в 4K: видео

Впечатляющая 4K-презентация была создана в преддверии 50-летия печально известной миссии "Аполлон-13"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05

Погасите свет, увеличьте громкость до максимума и нажмите кнопку Play, чтобы насладиться последним видео от NASA в рамках проекта Scientific Visualization Studio. Впечатляющая 4K-презентация продолжительностью в 2,5 минуты (ниже) была выпущена в преддверии 50-летия печально известной миссии "Аполлон-13" (Apollo 13). Видеоряд предлагает невероятный рендеринг удивительных пейзажей Луны, которые увидела команда из трех астронавтов во время своего путешествия вокруг нашего спутника.

Читайте также:
Человечество вернется на Луну: озвучена дата полета

"В этом видео используются данные, собранные с автоматической межпланетной станции NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter, чтобы воссоздать некоторые из ошеломляющих видов Луны, которые астронавты "Аполлона-13" видели во время своего опасного путешествия в 1970 году", – пояснила NASA в примечаниях к видео.

Визуализация показывает различные виды лунной поверхности, начиная с заката Земли, нахождении на темной стороне Луны, восхода Солнца и заканчивая восходом нашей планеты, после чего "Аполлону-13" удалось восстановить радиосвязь с Управлением полетами в Хьюстоне.

Опасная миссия "Аполлон-13" была также достоверно изображена в одноименном фильме с Томом Хэнксом 1995 года. Под командованием Джима Ловелла, Джека Свигерта и Фреда Хейза он стал третьей миссией NASA по запуску астронавтов на Луну спустя девять месяцев после первой в истории лунной посадки с экипажем. Но катастрофический инцидент во время поездки сорвал план. И посадку на Луну пришлось экстренно прервать, и миссия превратилась в спасательную.

Смотрите также сюжет о том, как в Украине наблюдали астрономическое явление – Кровавую луну:

Через 56 часов после начала полета один из кислородных баллонов космического корабля взорвался. Взрыв также привел к потере в командном модуле электричества, освещения и воды на расстоянии в 320 тысяч километров от Земли. Невероятно слаженная работа команды и Управления полетами помогла вернуть трех астронавтов домой. Но им пришлось преодолеть серьезные проблемы, чтобы миссия завершилась успешно.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию. Также на Луне обнаружили следы падения космического корабля.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
На Марсе зафиксированы странные явления в недрах планеты Американец запустил себя в космос на самодельной ракете: видео День весеннего равноденствия 2020: точная дата и время В космос запустили украинско-американский "Антарес"
NASA космос миссия астронавты аполлон визуализация
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Гостевой брак: «Мы с мужем с самой свадьбы живем не вместе»
Гостевой брак: «Мы с мужем с самой свадьбы живем не вместе»
ЗМІ з'ясували, з ким насправді зустрічається Дан Балан
ЗМІ з'ясували, з ким насправді зустрічається Дан Балан
Почему болит поясница?
Почему болит поясница?

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа
Мозговая опровергла обвинения в адрес своего мужа
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Ученые рассказали, почему люди седеют и как с этим бороться
Ученые рассказали, почему люди седеют и как с этим бороться
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Сын «охотника на крокодилов» показал фото, где он — копия папы
Сын «охотника на крокодилов» показал фото, где он — копия папы
У Сетьена супергаряча невістка, яка вже стала хітом в Іспанії
У Сетьена супергаряча невістка, яка вже стала хітом в Іспанії