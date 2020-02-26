NASA показала полет на Луну от лица астронавтов в 4K: видео

Впечатляющая 4K-презентация была создана в преддверии 50-летия печально известной миссии "Аполлон-13"

Погасите свет, увеличьте громкость до максимума и нажмите кнопку Play, чтобы насладиться последним видео от NASA в рамках проекта Scientific Visualization Studio. Впечатляющая 4K-презентация продолжительностью в 2,5 минуты (ниже) была выпущена в преддверии 50-летия печально известной миссии "Аполлон-13" (Apollo 13). Видеоряд предлагает невероятный рендеринг удивительных пейзажей Луны, которые увидела команда из трех астронавтов во время своего путешествия вокруг нашего спутника.

"В этом видео используются данные, собранные с автоматической межпланетной станции NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter, чтобы воссоздать некоторые из ошеломляющих видов Луны, которые астронавты "Аполлона-13" видели во время своего опасного путешествия в 1970 году", – пояснила NASA в примечаниях к видео.

Визуализация показывает различные виды лунной поверхности, начиная с заката Земли, нахождении на темной стороне Луны, восхода Солнца и заканчивая восходом нашей планеты, после чего "Аполлону-13" удалось восстановить радиосвязь с Управлением полетами в Хьюстоне.

Опасная миссия "Аполлон-13" была также достоверно изображена в одноименном фильме с Томом Хэнксом 1995 года. Под командованием Джима Ловелла, Джека Свигерта и Фреда Хейза он стал третьей миссией NASA по запуску астронавтов на Луну спустя девять месяцев после первой в истории лунной посадки с экипажем. Но катастрофический инцидент во время поездки сорвал план. И посадку на Луну пришлось экстренно прервать, и миссия превратилась в спасательную.

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Через 56 часов после начала полета один из кислородных баллонов космического корабля взорвался. Взрыв также привел к потере в командном модуле электричества, освещения и воды на расстоянии в 320 тысяч километров от Земли. Невероятно слаженная работа команды и Управления полетами помогла вернуть трех астронавтов домой. Но им пришлось преодолеть серьезные проблемы, чтобы миссия завершилась успешно.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию. Также на Луне обнаружили следы падения космического корабля.

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