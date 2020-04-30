NASA показала впечатляющий снимок кусочка Земли из космоса

Изображение из космоса NASA разместила в IІnstagram, где более миллиона человек были впечатлены завораживающей красотой снимка

В то время как мир занят упорной борьбой со смертельной пандемией коронавируса, NASA поделилась прекрасным изображением Мозамбикского канала на северо-западной части Мадагаскара. Знаковое изображение космического агентства США демонстрирует во всех подробностях соленые воды, соединяющие сток пресной воды реки Бецибука, образующей залив Бомбетока.

На фотографии видно сапфировую воду с розовым оттенком – в этих местах очень густой осадок. Также можно заметить очень густую растительность, которая добавляет богатый зеленый пигмент к ландшафту.

INSTAGRAM

Изображение из космоса NASA разместила в Instagram, где более миллиона человек были впечатлены завораживающей красотой снимка. В дополнение к снимку космическое агентство дописало мотивирующее сообщение: "Держите голову выше. Плывите по течению. Вы это заслужили".

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Несмотря на то, что фотография была опубликована всего сутки назад, она получила более миллиона лайков с тысячей комментариев. Пользователи социальной сети восторгаются изречениями в духе: "Выглядит, словно картина. Земля — это истинное искусство".

Подобными снимками NASA пытается развеять мрачный новостной фон, где царят пугающие новости о неуклонном распространении коронавируса, растущем количестве смертей и грядущем мировом кризисе.

Напомним, что ранее Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса. Также ранее ученые составили карту Земли для пришельцев из космоса.

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