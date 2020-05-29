NASA выплатит каждому 15 тысяч долларов за помощь науке

Космическое агентство NASA готово выплатить 15 тысяч долларов изобретателю, который придумает уникальный прибор, способный выдержать адские условия Венеры

Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, в рамках программы Innovative Advanced Concepts разрабатывает ровер Venus для покорения Венеры. Агентство в настоящее время просит общественность помочь в разработке датчиков, которые можно было бы использовать в конструкции венерохода.

Проблема разработки подобных устройств усложняется тем, что Венера – это крайне экстремальный мир. Температура поверхности планеты превышает 450 градусов по Цельсию, а давление у поверхности в 90 раз превышает земное. Такие без преувеличения адские условия способны превратить свинец в жидкую лужу и легко раздавят даже самую крепкую атомную подлодку.

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Последний космический корабль, коснувшийся поверхности планеты, была советская "Вега-2" в 1985 году. Теперь инженеры и ученые из JPL изучают проекты миссий, которые способны выжить в адском ландшафте. Изучение геологии на поверхности Венеры могло бы помочь нам понять эволюцию планеты и внести вклад в лучшее понимание климата Земли.

У NASA сейчас стоит задача разработать датчик, который не зависит от электронных систем. Современное электронное оборудование выходит из строя при температуре чуть выше 110 градусов по Цельсию и может быть легко разрушено в экстремальной среде Венеры. Вот почему NASA обращается к мировому сообществу изобретателей за решением.

NASA собирается отправить на Венеру ровер Фото: NASA

Чтобы мотивировать желающих помочь науке, NASA создала призовой фонд, в котором победитель проекта может получить 15 тысяч долларов США. За второе место будет выплата в размере 10 тысяч долларов, а за третье – 5 тысяч.

Напомним, что ранее SpaceX и NASA пытались запустить человека в космос. Однако исторический старт был отменен и перенесен на 30 мая из-за плохих погодных условий.

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