Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

Выбросы диоксида азота и углекислого газа сократились до 50% по всему миру из-за коронавируса

Вспышка коронавируса негативно повлияла на жизнь людей по всему миру, но внезапно получила обратный эффект, оказав положительное влияние на экологию планеты. По мере того, как заводы временно закрываются и все меньше людей пользуются авто и авиатранспортом, уровень загрязнения воздуха и выбросы углекислого газа в регионах по всему миру заметно сократились.

Этот глобальный эффект был впервые обнаружен NASA и Европейским космическим агентством. Эти организации опубликовали снимки со спутников, показывающие значительное сокращение выбросов диоксида азота (NO2) и углекислого газа (CO2) в китайских и европейских городах в период с января по февраль. NO2 выделяется автомобилями, фабриками и электростанциями, а его концентрация накапливается вблизи тех мест, где он активно выбрасывается в атмосферу.

Карта покрытия промышленных выбросов на территории Китая Фото: BBC news

Спутник Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства показал, что в северной Италии также наблюдается значительное сокращение выбросов диоксида азота с момента установления ограничений в регионе.

Исследователи сообщили BBC, что выбросы оксида углерода, поступающие в основном из автомобилей, в Нью-Йорке сократились почти на 50% по сравнению с прошлым годом. По оценкам, уровень трафика снизится на 35%, а уровень выбросов CO2 в городе снизится на 5-10 %. Выбросы метана также снизились. Даже в Лос-Анджелесе, городе, известном своим сильным загрязнением и смогом, произошло резкое улучшение качества воздуха после того, как люди массово решили остаться дома. Прогнозируется, что в связи с сокращением авиаперевозок выбросы сократятся во всех странах мира.

"Я ожидаю, что в мае у нас будет наименьшее увеличение пикового уровня CO2, которое мы фиксировали в северном полушарии Земли с 2009 года или даже раньше", – заявил профессор Россин Коммарэ из Колумбийского университета, который проводил работу по мониторингу воздуха в Нью-Йорке.

Однако после снятия карантина промышленные выбросы в атмосферу усилятся. После мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах выбросы увеличились на 5%, так как потребление ископаемого топлива значительно выросло. Та же ситуация может повториться в 2020-2021 годах.

