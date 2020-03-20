Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

Выбросы диоксида азота и углекислого газа сократились до 50% по всему миру из-за коронавируса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:31

Вспышка коронавируса негативно повлияла на жизнь людей по всему миру, но внезапно получила обратный эффект, оказав положительное влияние на экологию планеты. По мере того, как заводы временно закрываются и все меньше людей пользуются авто и авиатранспортом, уровень загрязнения воздуха и выбросы углекислого газа в регионах по всему миру заметно сократились.

Читайте также:
Удар по технологиям: ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса

Этот глобальный эффект был впервые обнаружен NASA и Европейским космическим агентством. Эти организации опубликовали снимки со спутников, показывающие значительное сокращение выбросов диоксида азота (NO2) и углекислого газа (CO2) в китайских и европейских городах в период с января по февраль. NO2 выделяется автомобилями, фабриками и электростанциями, а его концентрация накапливается вблизи тех мест, где он активно выбрасывается в атмосферу.

Карта покрытия промышленных выбросов на территории Китая
Карта покрытия промышленных выбросов на территории Китая
Фото: BBC news

Спутник Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства показал, что в северной Италии также наблюдается значительное сокращение выбросов диоксида азота с момента установления ограничений в регионе.

Смотрите также в сюжете о том, как прекратить бояться эпидемии коронавируса:

Исследователи сообщили BBC, что выбросы оксида углерода, поступающие в основном из автомобилей, в Нью-Йорке сократились почти на 50% по сравнению с прошлым годом. По оценкам, уровень трафика снизится на 35%, а уровень выбросов CO2 в городе снизится на 5-10 %. Выбросы метана также снизились. Даже в Лос-Анджелесе, городе, известном своим сильным загрязнением и смогом, произошло резкое улучшение качества воздуха после того, как люди массово решили остаться дома. Прогнозируется, что в связи с сокращением авиаперевозок выбросы сократятся во всех странах мира.

"Я ожидаю, что в мае у нас будет наименьшее увеличение пикового уровня CO2, которое мы фиксировали в северном полушарии Земли с 2009 года или даже раньше", – заявил профессор Россин Коммарэ из Колумбийского университета, который проводил работу по мониторингу воздуха в Нью-Йорке.

Однако после снятия карантина промышленные выбросы в атмосферу усилятся. После мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах выбросы увеличились на 5%, так как потребление ископаемого топлива значительно выросло. Та же ситуация может повториться в 2020-2021 годах.

Напомним, что ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad из-за коронавируса. Также из-за коронавируса была отменена крупнейшая игровая выставка E3 2020.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности NK | Настя Каменских в прямом эфире споет для подписчиков: дата и время Челлендж зашел слишком далеко: украинский футболист попал рулоном туалетной бумаги девушке в лицо
промышленность NASA экология вирус планета выбросы углекислый газ коронавирус
Источник: BBC news
Реклама

Новости партнеров

Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
"Время не щадит никого": Пугачева поразила внешним видом
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Салат Оливье классический советский, пошаговый рецепт с фото
Брежнева озадачила поклонников новым фото
Брежнева озадачила поклонников новым фото

Популярные статьи

Сегодня, 14:29Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 13:59Психология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

Сегодня, 09:19Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Вчера, 17:11Food

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Вчера, 10:42Fun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Вчера, 09:35Fun

Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

Вчера, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

18 мартаFun

Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Собчак нашла неожиданные плюсы коронавируса
Собчак нашла неожиданные плюсы коронавируса
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона