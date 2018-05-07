Несколько вещей, которые следует сразу же отключить в новом смартфоне

Стоит потратить немного времени на отключение некоторых ненужных функций

Каждый найдет что-то лишнее для себя. Фото: pixabay

Вы купили новенький смартфон. Прежде чем начинать забивать его приложениями, контактами и различным развлекательным контентом, потратьте немного времени на отключение некоторых ненужных функций.

Автоматическая регулировка яркости экрана. Практически все современные смартфоны оснащены датчиком освещенности на передней панели. Благодаря нему смартфон автоматически подстраивает яркость дисплея под окружающие условия. Эта функция довольно удобна, но, как показывает практика, работает не вполне корректно. Во-первых, практически всегда предлагаемая яркость оказывается более интенсивной, чем нужно для комфортного использования дисплея. Во-вторых, сама функция автоподстройки срабатывает не так быстро, как хотелось бы. Наконец, автоподстройка может ощутимо расходовать батарею. Потому первым делом рекомендуется зайти в настройки смартфона и в разделе "Экран" отключить автоматическую регулировку яркости.

Предустановленный софт. Ваш новый смартфон, наверняка, содержит, как минимум, одно приложение, которое вас не интересует. Это может быть ненужный вам сервис от Google, либо полурекламный контент от оператора либо компании-разработчика смартфона. Что еще хуже, многие из таких предустановленных программ по-умолчанию активны и потребляют энергию. Чтобы избавиться от них, зайдите в раздел "Приложения" в настройках и удалите всё лишнее. Те программы, которые по какой-то причине нельзя удалить, можно просто отключить в этом же разделе.

Анимации и различные украшения. Если ваш новый смартфон очень мощный, этот пункт можно пропустить. Но если вы обзавелись скромным бюджетником, вы можете захотеть освободить как можно больше его системных ресурсов для полезных задач. Сделать это можно, избавившись от ненужных украшений. Для начала, в настройках главного экрана отключите эффекты прокрутки. Перелистывание экранов-страниц может выглядеть красиво, но также оно способно довольно сильно грузить смартфон. Отключите живые обои. Они не только грузят аппарат, но и беспощадно садят батарею.

Вибрации и звуки. По-умолчанию новый смартфон настроен таким образом, что ввод каждого текстового символа сопровождается звуком (щелчком или гудком) или короткой вибрацией. Это обеспечивает минимальную обратную связь и создает некую иллюзию работы с аппаратной клавиатурой. Но нравится такая обратная связь далеко не всем. Звуковое сопровождение может быть очень неуместным, если вам нужно набрать и отправить текстовое сообщение, не привлекая лишнего внимания. Виброотклик же является лишним потребителем энергии.

Таргетированная реклама. Если вы пользуетесь Android-смартфоном, вы автоматически пользуетесь продуктами Google, включая рекламные сети компании. Приложения, в которых имеется функция показа рекламы, используют ваш рекламный идентификатор и транслируют рекламу, основанную на ваших интересах и поисковых запросах. Если вам такая слежка не по душе, вы можете от нее отказаться. Для этого зайдите в настройки смартфона, в разделе "Аккаунты" найдите пункт "Google" и отметьте галочкой параметр "Отключить персонализацию рекламы".

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