Невероятная скорость: "Гиперлуп" установил мировой рекорд

Амбициозный транспорт от основателя Tesla и SpaceX развил невероятную скорость

TUM Hyperloop разогнался до 463 километров в час Фото: The Times

Прототип вакуумного поезда Hyperloop, разработанный Илоном Маском, смог установить мировой рекорд скорости в 463 километра в час. Рекорд был установлен в рамках соревнований Hyperloop Pod Competition. Организатором мероприятия является сам основатель компаний Tesla и SpaceX, который дает возможность студентам продемонстрировать созданные ими капсулы.

По условию конкурса, победитель должен разогнать капсулы в вакуумной трубке до максимальной скорости, преодолеть расстояние в 1,6 километра и безопасно остановиться.

Капсула TUM Hyperloop Фото: Hi-News

В 2019 году заявку на участие в соревновании подала 21 команда, однако судьи допустили к гонке только четыре капсулы. Ими стали Delft Hyperloop (Нидерланды), EPHL Hyperloop (Швейцария), Swissloop (Швейцария) и TUM Hyperloop (Германия). Последняя капсула, кстати, раньше называлась WARR Hyperloop и выигрывала все предыдущие соревнования. Ее рекорд скорости в 2018 году — 457 километров в час.

Студенты из Германии показали себя с наилучшей стороны и в этом году. Они побили собственный рекорд, разогнав капсулу TUM Hyperloop до 463 километров в час. К сожалению, заезд прошел не так гладко, как хотелось — на видео можно увидеть, как при достижении рекордной скорости вокруг аппарата возникают искры и летят мелкие детали. Скорее всего, это случилось из-за повреждения стенок трубы, а не капсулы.

Второе место досталось капсуле Swissloop, созданной в Швейцарской высшей технической школе Цюриха — она разогналась до 252 километров в час. Третьей до финиша доехала капсула EPFL Hyperloop, которая была создана другими швейцарскими студентами и достигла скорости 238 километров в час. Аппарат Delft Hyperloop из Нидерландов не смог завершить гонку, потому что после отъезда на расстояние 200 метров он потерял связь с командой и самостоятельно затормозил.

Команда победителей со своим прототипом Фото: Hi-News

Следующее соревнование Hyperloop Pod Competition пройдет в 2020 году, и будет гораздо сложнее предыдущих. Илон Маск объявил, что длина тоннеля составит целых 9,7 километров, причем один из ее участков будет слегка изогнут. Студентам придется всерьез поработать над маневренностью и безопасностью своих капсул, потому что на месте этого изгиба вполне может возникнуть авария.

Напомним, что идея создания подобного транспорта возникла у Илона Маска в 2013 год. Изобретатель загорелся желанием провести под городами вакуумные трубки, внутри которых, на скорости более 1000 километров в час, будут перемещаться капсулы с пассажирами.

Напомним, что ранее ученые заявили, что в Украине можно внедрять технологию Hyperloop. Хотя многие эксперты относятся к проекту скептически, называя проект "научной фантастикой".

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