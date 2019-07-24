Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невероятная скорость: "Гиперлуп" установил мировой рекорд

Амбициозный транспорт от основателя Tesla и SpaceX развил невероятную скорость

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:55
TUM Hyperloop разогнался до 463 километров в час
TUM Hyperloop разогнался до 463 километров в час
Фото: The Times

Прототип вакуумного поезда Hyperloop, разработанный Илоном Маском, смог установить мировой рекорд скорости в 463 километра в час. Рекорд был установлен в рамках соревнований Hyperloop Pod Competition. Организатором мероприятия является сам основатель компаний Tesla и SpaceX, который дает возможность студентам продемонстрировать созданные ими капсулы.

По условию конкурса, победитель должен разогнать капсулы в вакуумной трубке до максимальной скорости, преодолеть расстояние в 1,6 километра и безопасно остановиться.

Капсула TUM Hyperloop
Капсула TUM Hyperloop
Фото: Hi-News

В 2019 году заявку на участие в соревновании подала 21 команда, однако судьи допустили к гонке только четыре капсулы. Ими стали Delft Hyperloop (Нидерланды), EPHL Hyperloop (Швейцария), Swissloop (Швейцария) и TUM Hyperloop (Германия). Последняя капсула, кстати, раньше называлась WARR Hyperloop и выигрывала все предыдущие соревнования. Ее рекорд скорости в 2018 году — 457 километров в час.

Студенты из Германии показали себя с наилучшей стороны и в этом году. Они побили собственный рекорд, разогнав капсулу TUM Hyperloop до 463 километров в час. К сожалению, заезд прошел не так гладко, как хотелось — на видео можно увидеть, как при достижении рекордной скорости вокруг аппарата возникают искры и летят мелкие детали. Скорее всего, это случилось из-за повреждения стенок трубы, а не капсулы.

Второе место досталось капсуле Swissloop, созданной в Швейцарской высшей технической школе Цюриха — она разогналась до 252 километров в час. Третьей до финиша доехала капсула EPFL Hyperloop, которая была создана другими швейцарскими студентами и достигла скорости 238 километров в час. Аппарат Delft Hyperloop из Нидерландов не смог завершить гонку, потому что после отъезда на расстояние 200 метров он потерял связь с командой и самостоятельно затормозил.

Команда победителей со своим прототипом
Команда победителей со своим прототипом
Фото: Hi-News

Следующее соревнование Hyperloop Pod Competition пройдет в 2020 году, и будет гораздо сложнее предыдущих. Илон Маск объявил, что длина тоннеля составит целых 9,7 километров, причем один из ее участков будет слегка изогнут. Студентам придется всерьез поработать над маневренностью и безопасностью своих капсул, потому что на месте этого изгиба вполне может возникнуть авария.

Напомним, что идея создания подобного транспорта возникла у Илона Маска в 2013 год. Изобретатель загорелся желанием провести под городами вакуумные трубки, внутри которых, на скорости более 1000 километров в час, будут перемещаться капсулы с пассажирами.

Напомним, что ранее ученые заявили, что в Украине можно внедрять технологию Hyperloop. Хотя многие эксперты относятся к проекту скептически, называя проект "научной фантастикой".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Маск готовит высадку на Луну: бизнесмен поделился амбициозным планом Илон Маск научит человечество телепатии В Одессе модели установили новый рекорд Украины SpaceX постигла неудача: ступень ракеты Falcon Heavy упала в океан
скорость рекорды Илон Маск Hyperloop гиперлуп
Источник: Hi-News
Реклама

Новости партнеров

Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Популярные статьи

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:03Fun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 15:01Fun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

Вчера, 11:11Fun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

Вчера, 10:32Fun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Вчера, 08:21Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 08:13Fun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

Вчера, 07:31Fun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

22 июляШоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

22 июляFun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

22 июляFun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

22 июляEvents

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

Новости партнеров

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать
Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь