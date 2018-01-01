Невероятное лунное затмение украинцы смогут наблюдать уже сегодня

Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара

Зрелище можно будет наблюдать сегодня. Фото: pixabay

Сегодня, 27 мая, полная Луна пройдет через тень Земли. На этот раз тень Земли закроет спутник на рекордное время. Продолжительность затмения будет зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара.

На территории Украины затмение, во время которого Луна приобретет темно-красного оттенка, начнется в 20:30 по киевскому времени. Полная фаза завершится в 22:30.

В декабре прошлого года жители Земли наблюдали суперлуние. Тогда луна достигла наибольших в 2017 году размеров – она была на 14% больше и на 30% ярче.

Между тем, стоит отметить, что во время солнечных и лунных затмений идет огромнейшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, поэтому возрастает число гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Врачи не рекомендуют выходить из дома людям с больным сердцем и уж тем более заниматься какой-либо физической работой.

В день затмения нарушается мыслительная деятельность, поэтому лучше не затевать ничего важного, не принимать знаковых решений – слишком велика опасность ошибки из-за неверной оценки реальности. Причем ошибка будет иметь последствия долгое время.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже: