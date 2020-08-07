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Очень большой телескоп поймал редкую "космическую бабочку": видео

Сегодня, 16:48

Планетарные туманности в форме бабочки также называются биполярными, и лишь 10-20% объектов подобной формы встречаются во Вселенной

Невероятно красивое фото необычной планетарной туманности было получено при помощи Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Этот объект, технически известный как NGC 2899, расположен на расстоянии от 3000 до 6500 световых лет от Земли в созвездии Паруса. Особенность снимка также в том, что это первое детальное изображение туманности NGC 2899, которая обладает редкой формой бабочки.

Несмотря на свое название, планетарные туманности на самом деле не связаны с планетами. Когда эти объекты были впервые обнаружены с помощью первых телескопов, астрономы думали, что они похожи на планеты, отсюда и пошло их название. Но с помощью более новых современных телескопов мы смогли получить подробные изображения этих объектов и увидеть, что они на самом деле являются облаками из пыли и газа, которые ярко светятся из-за освещения ближайшими звездами.

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Туманность NGC 2899 обладает очень высокой температурой порядка 10 тысяч градусов по Цельсию, а горячий газ светится для создания потрясающего визуального эффекта. Сам же объект обладает относительно небольшими размерами – не более 2 световых лет в поперечнике.

Поразительно детализированное изображение красивой планетарной туманности NGC 2899 в форме бабочки
Поразительно детализированное изображение красивой планетарной туманности NGC 2899 в форме бабочки
Фото: ESO

"Высокие температуры происходят из-за большого количества излучения от родительской звезды в центре туманности, которое заставляет водород светиться красноватым ореолом вокруг кислородного газа синего цвета", – объясняют астрономы Европейской южной обсерватории.

Астрономы считают, что туманность приобрела свою необычную форму бабочки, потому что в ней есть две центральные звезды, которые симметрично выталкивают и освещают газ. Этот тип туманностей называется биполярным, и только от 10% до 20% туманностей относятся к этому типу. Фактически, астрономы "поймали" редкую "космическую бабочку".

Изображение было получено с использованием инструмента FORS на Очень большом телескопе, который получает изображения из космоса как в видимом, так и в ультрафиолетовом диапазоне.

Напомним, что ранее в Киеве появился гигантский телескоп. В то же время ученые не могут решить вселенскую загадку – звезда-гигант бесследно исчезла.

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наука космос телескоп туманность вселенная астрономия бабочка
Источники: Digital Trends , ESO
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